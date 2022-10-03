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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

أول تحرك برلماني بشأن واقعة خروج قواقع من صنابير المياه بالجيزة

قواقع
قواقع

تقدم النائب أحمد مهنى، عضو مجلس النواب ونائب رئيس حزب الحرية والأمين العام للحزب، بطلب إحاطة بشأن خروج قواقع من صنابير المياه بالجيزة.

وأوضح عضو مجلس النواب فى بيان صحفى له أنه ورد إليه العديد من الشكاوى من أمانة حزب الحرية بمحافظة الجيزة بشأن حادث غريب شهدته منطقة اللبينى بفيصل، وهي ظهور قواقع بمواسير المياه ورمال وحصى ورائحة كريهة تنزل من صنابير المياه.

وأكمل أحمد مهني أنه فوجئ الأهالى بأن مواسير المياه مليئة بالقواقع البحرية، وصنابير المياه يخرج منها رمال، وعلى الرغم من تقدم الأهالي بالعديد من الشكاوى للجهات الحكومية والشكاوى لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، إلا ان المشكلة لازالت موجودة ، وحينما قام بعض الأهالى بفحص المواسير وجدوا قواقع بحرية خلف عدادات المياه الصاعد إلى الشقق، بينما بفتح صنبور المياه ترسبت الأصداف والقواقع .

وتابع: كما أن المياه بها رائحة كريهة نتيجة وجود القواقع بالمياه، بجانب تسمم عدد من الأطفال بتلك المنطقة بسبب شرب المياه.

وأكد أن جميع السكان القاطنين بتلك العقارات أصبح لديهم أمراض كبارا وصغارا، نتاج تلوث مياه الشرب.

وطالب النائب أحمد مهني، عضو مجلس النواب ونائب رئيس حزب الحرية والأمين العام للحزب ، وزارة الإسكان ووزارة التنمية المحلية بتشكيل لجنة لبحث هذه المشكلة وإعداد تقرير عنها للوقوف على أسبابها، والحصول على عينات من العقارات التى بها مياه ملوثة وظهرت بها القواقع ، واعداد مسح شامل للعقارات والمناطق المحيطة، لمعرفة أسباب المشكلة وحلها من جذورها، والتأكد ما إذا كان السبب في مواسير المياه الخاص بتلك العقارات فقط أم لا.

طلب احاطة قواقع صنابير المياه الجيزة النائب احمد مهني

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