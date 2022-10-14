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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

عقب بيان وزارة الخارجية .. نداء عاجل من السفارة المصرية في أوكرانيا

بعد نداء المغادرة
بعد نداء المغادرة فورا .. توجيه جديد من سفارة مصر للمواطنين

طالبت السفارة المصرية لدى أوكرانيا، المصريين الموجودين هناك،  بسرعة مغادرة البلاد في أقرب وقت ممكن.

وقالت السفارة المصرية لدى كييف في بيان "في إطار متابعة التطورات المتلاحقة للأزمة الأوكرانية، وحرصا على ضمان أمن وسلامة جميع أبناء الجالية المصرية، فإن السفارة تطلب منهم سرعة مغادرة أوكرانيا في أقرب وقت ممكن عبر الطرق البرية المتاحة مع دول الجوار الغربي الأوكراني، بالتزامن مع أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر.. وعدم التواجد أو العبور في مناطق الخطر أو بالقرب منها".

وأضاف بيان السفارة المصرية أنه "على من يقرر الاستمرار في البقاء بأوكرانيا أن يقوم بتحديث بياناته لدى السفارة، حتى يتسنى إبلاغه بأية معلومات مستقبلية بشأن التطورات في أوكرانيا".

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وأعربت السفارة عن خالص تحياتها وتقديرها وتمنياتها لجميع المصريين في أوكرانيا بالأمن والسلامة.

يأتي ذلك في ظل استمرار التصعيد بين موسكو وكييف، بعد هجمات صاروخية روسية واسعة النطاق على جميع أنحاء أوكرانيا، فيما ردت القوات الأوكرانية بقصف مدينة بيلجورود الروسية القريبة من حدودها.

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