"الصداقة المصرية الأذربيجانية" تكرم الطلاب الحاصلين على إجازة القراءات والبلاغة | صور

نظمت جمعية الصداقة المصرية الأذربيجانية بالمقطم احتفالًا بمناسبة تقديم الإجازات والشهادات في مختلف الأنشطة.

وبدأ الحفل بسماع النشيد الوطني لكل من مصر وأذربيجان.

العلاقات المصرية الأذربيجانية

وقال الدكتور سيمور نصيروف رئيس الجالية الأذربيجانية ورئيس الجمعية، إن العلاقات المصرية الأذربيجانية في تقدم دائم وأن الشعبين بينهما علاقات مستمرة ودائمة من جذور التاريخ وأعماقه إلى وقتنا الحالي، ثم تحدث عن مدى حب الشعب الأذربيجاني للشعب المصري والعربي ، موضحا أن العلاقات المصرية الأذربيجانية بدأت منذ آلاف السنين وحتى الآن ولا زالت في تقدم وتطور.

وذكر “نصيروف” مدى انتماء الشعب الأذربيجاني بالعادات والتقاليد الشرقية وتمسكهم بها، كما تطرق متحدثًا عن المكانة المرموقة لمصر في الأدب الأذربيجاني.

جانب من التكريم

وتحدث عن قصة ملحمة كورأُغلو الذي ذكر فيها “سيف مصري”، مشيراً إلى بعض الشخصيات الأذربيجانية التي كان لها دورٌ بارزٌ في مصر من بينهم صلاح الدين الأيوبي الذي أجمع المؤرخون أن أسرة الأيوبيين جميعهم من بلدة دُوين بشمال أذربيجان، وأيضًا رئيس أطباء مصر فتح الله ابن نفيس الذي يرجع أصل نشأته إلى أذربيجان وعن خدماته لمصر، وذكر أن جد المبتهل الكبير السيد النقشبندي جاء من أذربيجان للدراسة في الأزهر الشريف وعاش في مصر، فالعلاقات بين اذربيجان والعالم العربي علاقات قديمة قدم الدهر وليست حديثة، لذلك تسعي اذربيجان دائمًا وابدًا إلي إحياء التراث وذلك من خلال تدريس اللغة الأذربيجانية في الجامعات المصرية.

كما تحدث عن الأنشطة التي تقام في مقر الجمعية، مؤكدا أن النشاط بدأ منذ عام ٢٠١٤، وقال إنه قد التحق بمقر الجمعية أكثر من 1600 طالب وطالبة من أكثر من ٤٠ جنسية وقد درسوا العلوم المتنوعة والفنون المختلفة، وإن من أهم الخطوط العريضة للجمعية هي الصداقة بين الشعوب وكافة الأنشطة الثقافية والعلمية والدينية وكذلك تقديم الخدمات الاجتماعية.

جمعية الصداقة المصرية الأذربيجانية

ويدرس حالياً في الجمعية أكثر من 400 طالب وطالبة من أكثر من 35 جنسية في الأنشطة المختلفة كالقراءات العشرة صغرى وكبرى بسند متصل إلى سيدنا محمد صلي الله عليه وسلم، والعلوم العربية: كالنحو والصرف والأدب والبلاغة والمنطق، وكذلك الفنون: كالخط العربي والزخرفة الإسلامية بشقيها النباتي والهندسي، واللغة الأذربيجانية واللغة الانجليزية وذلك كله بدون أي مقابل، حيث تؤمن جمعية الصداقة المصرية الأذربيجانية أن خدمة طلاب العلم شرف لكل إنسان.

وفي أثناء الاحتفال عُرضتْ نماذج من الأنشطة المختلفة للطلاب، وجاء بعد ذلك تكريم الطلاب المجازين وكانت الإجازات والشهادات على النحو التالي: عدد الطلاب الذين حصلوا على الإجازات في قراءة القرآن الكريم 19، وعدد من أجيز في علم الفرائض 22 طالبا، وعدد من أجيز في علم البلاغة 11 طالبا، وعدد من أجيز في الخط العربي 4 طلاب، وبلغ العدد الإجمالي للإجازات 56 والمجازين 50 طالبا وطالبة من جنسيات مختلفة.