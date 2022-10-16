غير مرئي.. تعرف على الفرق بين البكتيريا والفيروسات

تعتبر البكتيريا والفيروسات غير مرئية للعين المجردة وتسبب حمى أو سعال، فكيف يمكننا معرفة الفرق؟

مع تطور مقاومة البكتيريا للمضادات الحيوية بسرعة، من المهم بشكل متزايد أن نعرف الفرق، لأن الفيروسات لا يمكن علاجها بالمضادات الحيوية، ولا البكتيريا بمضادات الفيروسات.

ويعد الاختبار السريع والفعال أمرًا ضروريًا ، حتى نتمكن من علاج الكائنات الحية الدقيقة المخالفة بنجاح.

ويعلمنا COVID-19 بالطريقة الصعبة - فليس لدينا علاج لفيروس جديد حتى نحصل على الأدوية المضادة للفيروسات واللقاحات الموجهة ضده على وجه التحديد.

وغالبًا ما لا تعمل العلاجات المطورة ضد فيروس موجود أو تعمل بشكل سيئ ضده، حتى هذا الوقت، فإن أفضل أسلحتنا هي غسل اليدين والتباعد الجسدي.

الفرق بين البكتيريا والفيروسات

على المستوى البيولوجي، يتمثل الاختلاف الرئيسي في أن البكتيريا هي خلايا حية حرة يمكن أن تعيش داخل أو خارج الجسم، في حين أن الفيروسات عبارة عن مجموعة غير حية من الجزيئات التي تحتاج إلى مضيف للبقاء على قيد الحياة.

وتساعدنا العديد من البكتيريا التي تعيش في أمعائنا على هضم الطعام والمساعدة في امتصاص طعامنا وتثبيت النيتروجين وتحلل المواد العضوية في الترب، وبالمثل ليست كل الفيروسات ضارة - فنحن نعلم الآن أن هناك أيضًا فيروسات مفيدة موجودة في أمعائنا وجلدنا ودمنا يمكنها قتل البكتيريا غير المرغوب فيها والفيروسات الأكثر خطورة.

المصدر imb