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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بالذهب ولا من غير.. شاب يثير الجدل بسبب سعر القهوة

قهوة بالدهب
قهوة بالدهب

تداول رواد السوشيال ميديا صورة لشاب والفاتورة في أحد الكافيهات بمبلغ كبير وصادم، مما أثار حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي.

 

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وذلك بعد نشر الفاتورة التي يبلغ ثمنها 54100 جنيه مصري، والتي تشير إلى تناوله كوب كابتشينو وقطعة بان كيك فقط مقابل هذا المبلغ الكبير 54100 جنيه مصري.

 

وتابع رواد السوشيال ميديا، أن الشاب تناول الكابتشينو بالذهب وكان هذا سبب سعره الصادم، وأثار حالة كبيرة من الجدل على السوشيال ميديا.

 

وظهر في الفاتورة سعر كوب الكابتشينو 35 ألف جنيه مصري، بينما سعر البان كيك 8آلاف جنيه مصري، بإجمالي 43 ألف جنيه، وبإضافة قيمة الخدمة التي بلغت 5100 جنيه، وقيمة الضريبة التي بلغت 6 آلاف جنيه، بحسب الفاتورة، يصبح المجموع الكلي 54100 جنيه مصري.

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