رغم زيادة الإقبال.. أزمة بالغردقة بسبب نفص مدرسين الألمانى

مددينة الغردقة أحد أهم مدن مصر السياحية والتى بالنسبة لها اللغة شيئ هام جدا ، ومن أكثر اللغات التى يسعى للحصول عليها ابناء تلك المدينة الساحرة هى اللغة الالمانية ، ورغم ذلك عجز كبير فى المدرسين لدرجة أن هناك مدارس لا يوجد بها مدرسين للغه رغم زيادة أعداد الطلبة .

محمد شلبى أحد اولياء الامور بمدرسة محمد الطيب يشو عدم وصول مدرس الكمياء واولاده يبحثون عن مدرس لشرح المادة مشيرا الى ان وزارة وزر التربية والتعليم تحتاج اللضط على اميية التربة والتعلبم

وتابع راضى حسين :"المشكلة دى كل سنه واحنا بنتعب وبنضر نتعامل مع الدروس الخصوصة والمدرسين مبهدلين فى الفلوي ومفيش حاجة ببلاس

قال هشام منير، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمرأن خلال الأسبوع الجاري سيتم سد العجز بجميع مدارس المحافظة، موضحا أن في إدارة الغردقة هناك مدرستين لهم عجز الاستاذ منهم سيتم سد العجز بهم خلال الأسبوع الجاري