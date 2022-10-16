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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

اليوم .. فصل التيار الكهربائي عن عدة مناطق في الغردقة

صوره ارشيفيه
صوره ارشيفيه

أفاد مركز عمليات محافظة البحر الأحمر بأنه سيتم فصل التيار الكهربائي عن تقسيم النجدة – بنزينة وطنية – الضرائب العقارية – المدرسة اليابانية- العيادات الطبية بشرطة النجدة، اليوم الأحد.

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وبحسب بيان المركز سيتم فصل الكهرباء عن هذه المناطق غدا، من الساعة 9 صباحا حتى 2 ظهرا لعمل الصيانة الدورية للمحولات الكهربائية.

وكان أكد مصدر بقطاع شبكات كهرباء البحر الأحمر،أنه عادة ما يتم فصل التيار الكهربائى لعمل الصيانة الدورية لمحولات الكهرباء ونقل الأحمال، والتى تجرى بشكل دورى كإجراء احترازى لعدم فصل التيار الكهربائى بطريقة مفاجئة، أو عمل مناورة طوارئ، حيث تقوم فرق من الصيانة بأعمال الصيانة الدائمة للمحولات وإخطار مركز العمليات بشكل دورى، لإصدار بيانات بالمناطق التى سيجرى فصل التيار عنها.

الغردقة الكهرباء البحر الأحمر الضرائب العقارية محافظة البحر الاحمر فصل التيار الكهربائي

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