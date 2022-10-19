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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

12 ألف سائح يصلون مطار الغردقة اليوم

مطار الغردقة
مطار الغردقة

يستقبل مطار الغردقة الدولى اليوم، 83 رحلة طيران «منتظم وشارتر» من مختلف المطارات الأوروبية تقل نحو 12 ألف سائح أوروبي، ينتظر وصولهم على مدار اليوم ، حيث يشهد الموسم الشتوي ارتفاع ملحوظ فى السياحة الخارجية .

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وتتصدر، وفق بيان صادر اليوم، الحركة السياحية الألمانية القادمة لمدينة الغردقة بالبحر الأحمر قائمة الجنسيات الأوروبية، بينما تشهد الحركة السياحية انتعاشة في الإشغالات بمختلف الفنادق والقرى السياحية.

ومن المقرر أن يستقبل مطار مرسى علم الدولي، حتى الجمعة المقبل، 108 رحلة طيران أسبوعية، وتبين أن تلك الرحلات تصل من 12 دولة أوروبية مختلفة، يتم تسهيل إجراءات الدخول لهم عند وصول المطار.

وتبين من جداول رحلات الطيران الأسبوعية أن من بين تلك الرحلات 4 رحلات فقط داخلية من مطار القاهرة، و104 رحلات سياحية أوروبية، تحتل السياحة التشيكية الأكثر وصولا فيها ثم السياحة الألمانية والإيطالية.

وكشفت جداول رحلات الطيران الأسبوعية لمطار مرسي علم الدولي، أن من المقرر أن تصل خلال الأسبوع 3 رحلات من بلجيكا و5 رحلات من هولندا و18 رحلة من إيطاليا، و18 من المانيا و31 من التشيك، و 18 رحلة من بولندا و4 رحلات من سويسرا ، ورحلة من لكسمبورج وأخرى من النمسا وأخرى من المجر ورحلة أخيرة فرنسا ورحلة لتوانيا.

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