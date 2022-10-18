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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لمدة 48 ساعة.. تحذيرات من سقوط أمطار على مدينة رأس غارب

صورة أرشيفية - امطار
صورة أرشيفية - امطار

أعلنت الوحدة المحلية لمدينة رأس غارب التابعة لمحافظة البحر الاحمر، مساء اليوم الثلاثاء، تعرض المدينة لحالة من عدم الاستقرار الجوي واحتمالية سقوط أمطار بعد غد الخميس الموافق 20/10/2022 ولمدة 48 ساعة. 

وأعلنت المدينة رفع درجة الاستعداد للمعدات والأفراد بالتنسيق مع شركات البترول طبقا للتعليمات المستديمة فى مجابهة الأزمات.

وأصدر اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر، تعليماته لروساء المدن بتشكيل لجان للمرور على مخرات السيول والبرابخ داخل الحدود الإدارية بكل مدينة للتأكد من سلامتها قبل بدء موسم الشتاء.

كانت محافظة البحر الأحمر، قد انتهت من تجهيز 16 سد حماية، و12 بحيرة صناعية، و11 حاجز ترابي، وقناة صناعية، وحاجز توجيه، بتكلفة إجمالية بلغت 572 مليون جنيه، وذلك ضمن الخطة التي وضعتها وزارة الري بالتنسيق مع البحرالأحمر وإدارة الأزمات.

كان اللواء واصف عدلى رئيس مدينة مرسى علم، قد استقبل مطلع الأسبوع الجارى لجنة إدارة الأزمات بالمحافظة، وهيئة الطرق والكبارى، الإدارة العامة للمياه الجوفية، وذلك للمرور على مخرات السيول والبرابخ والبحيرات الصناعية بالمدينة.

وخلال اللقاء أكد "عدلى" على جاهزية المعدات والأفراد حال وجود أى أزمة، كما تفقد أعضاء اللجنة جميع مخرات السيول والبرابخ ومرورا بالبحيرات الصناعية.

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