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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل غداء شهى ومشبع بـ 50 جنيها

غداء غير تقليدي
غداء غير تقليدي

يرغب كثير من الأشخاص في تعلم طريقة عمل غداء شهى وغير تقليدي dafi الأصناف المباعة فى المطاعم والمحلات وفى نفس الوقت تكون تكلفة إعداده منخفضة.

ونقدم لكم طريقة عمل غداء شهى ومختلف عن الأصناف التقليدية المقدمة على السفرة المصرية بتكلفة لاتزيد عن 50 جنيه .

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مكونات غداء شهى 
ربع كيلو دجاج مفروم 
ربع كوب بقسماط 
بصلة صغيرة مبشورة 2
ملح 
كمون 
بقدونس مفروم 
عصير طماطم 
حبة بطاطس
أرز أبيض للتقديم  
طريقة غداء شهى ومميز

 فى بولة كبيرة ضع الدجاج المفرومة مع البصل والبقدونس والملح وكمون والبقسماط ثم شكل الخليط  كور صغيرة  وحمريها في الزيت

حمر البصل المفروم مع الملح فى نفس طاسة قلي كفتة الفراخ ثم ضيفي الطماطم مع حبة البطاطس وتضاف له الكفتة وقلبيهم جيدا ثم ضعيهم في الفرن حتى اكتمال النضج

وتقدم مع الأرز الأبيض المعد بالطريقة التقليدية أو مع الخبز واستمتع بـ غداء شهى وغير تقليدي .

غداء شهى طريقة عمل غداء طريقة عمل غداء شهى غداء مختلف طريقة عمل غداء مختلف طريقة عمل كفتة الفراخ طريقة عمل كفتة الفراخ بالصلصة

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