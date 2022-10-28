مواعيد مباريات اليوم الجمعة 28 - 10 - 2022 والقنوات الناقلة

تنطلق اليوم الجمعة 28 - 10 - 2022 العديد من المباريات الهامة في مختلف ملاعب العالم أبرزها مواجهة الزمالك والأهلى فى السوبر المصري بالإضافة لمباراة ريال مايوركا و إسبانيول فى الدوري الإسباني.
مواعيد مباريات كأس السوبر المصري
الزمالك X الأهلي – الساعة 7 مساء -على قناة on time sport
مواعيد مباريات الدوري الإسباني
ريال مايوركا X إسبانيول – الساعة 9 مساء -على قناة beIN Sports 1 HD
مواعيد مباريات الدوري الألماني
فيردر بريمن X هيرتا برلين – الساعة 8:30 مساء
مواعيد مباريات الدوري الفرنسي
لانس X تولوز – الساعة 9 مساء
مواعيد مباريات الدوري التركي
فاتح قرا جمرك X جالاتا سراي – الساعة 7 مساء