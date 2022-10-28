مواعيد مباريات اليوم الجمعة 28 - 10 - 2022 والقنوات الناقلة

تنطلق اليوم الجمعة 28 - 10 - 2022 العديد من المباريات الهامة في مختلف ملاعب العالم أبرزها مواجهة الزمالك والأهلى فى السوبر المصري بالإضافة لمباراة ريال مايوركا و إسبانيول فى الدوري الإسباني.



مواعيد مباريات كأس السوبر المصري



الزمالك X الأهلي – الساعة 7 مساء -على قناة on time sport





مواعيد مباريات الدوري الإسباني



ريال مايوركا X إسبانيول – الساعة 9 مساء -على قناة beIN Sports 1 HD





مواعيد مباريات الدوري الألماني



فيردر بريمن X هيرتا برلين – الساعة 8:30 مساء

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي



لانس X تولوز – الساعة 9 مساء



مواعيد مباريات الدوري التركي



فاتح قرا جمرك X جالاتا سراي – الساعة 7 مساء