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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

متفرجناش عليه .. مدحت شلبي يتوقع صعوبة مشاركة برونو سافيو أمام الزمالك

صدى البلد

كشف الإعلامي مدحت شلبي عن توقعاته لتشكيل الأهلي أمام الزمالك في كأس السوبر المصري .

 

وأكد مدحت شلبي في تصريحات عبر قناة اون تايم سبورت ٢ أن مشاركه برونو سافيو نجم الأهلي في المباراة أمر من الصعب توقعه خاصة وأنها مباراة هامة وأمام منافس قوي .

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وأضاف مدحت شلبي أن برونو سافيو حتي الآن “ متفرجناش عليه و ملينا عينينا ” مشددا أن برونو سافيو قدم بعض اللقطات البسيطة المهارية .

 

وتابع أن اللاعب البرازيلي أيضا لم يشارك امام فرق قويه حيث أن مشاركاته كانت أمام فريق متواضعة في الدوري المصري الممتاز بالإضافة لمباراة الاتحاد المنستيري في دور ال ٣٢ من بطولة دوري أبطال افريقيا 

 

وأكمل أن لا يتوقع مشاركه الاعب البرازيلي اليوم أمام الزمالك بخلاف شادي حسين الذي يمتلك إمكانيات تؤهله لتقديم أداء جيد أمام الزمالك .

 

يترقب عشاق كرة القدم المصرية والعربية، مباراة القمة المقرر إقامتها بين الأهلي والزمالك، اليوم الجمعة المقبل، في كأس السوبر المصري، على ملعب هزاع بن زايد بالإمارات.

 

موعد مباراة الأهلي والزمالك والقنوات الناقلة 


تقام مباراة الأهلي والزمالك في تمام السابعة مساء “بتوقيت القاهرة”، وتذاع عبر شبكة قنوات أون تايم سبورتس، وشبكة أبو ظبي الرياضية الإماراتية.

الأهلي ضد الزمالك


يستهدف الأهلي تحقيق اللقب الأول تحت قيادة مديره الفني السويسري مارسيل كولر، والذي تولى مهمة قيادة الفريق قبل انطلاق الموسم الجاري، خلفا للبرتغالي ريكاردو سواريش، الذي رحل بعد شهرين فقط من توليه المهمة.
 

ويخوض الزمالك مباراة السوبر المصري باعتباره بطل الدوري وكأس مصر موسم 2020-2021، بينما يشارك الأهلي باعتباره وصيف بطل الدوري والكأس.

الأهلى الدوري المصري البرازيل السويس الزمالك شادي حسين أون تايم سبورت

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