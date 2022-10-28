شوبير يعلن "رهان" كولر في تشكيل الأهلي أمام الزمالك بالسوبر

كشف الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق عن آخر استعدادات الفريق لمواجهة الزمالك في السوبر المصري اليوم الجمعة باستاد هزاع بن زايد .

وأكد شوبير في تصريحات عبر قناة اون تايم سبورت أن مارسيل كولر المدير الفني للأهلي لديه قناعة ب بيرسي تاو ويرغب في مشاركته في المباراة حتى لو بجزء منها .

وأضاف أن أفشه يقترب أيضا من المشاركة بشكل أساسي مع الفريق قائلا “ أسهم افشه بتطلع اليومين اللي فاتوا ”.

وأكمل أن التشكيل الأقرب للأهلي امام الزمالك هو الشناوي - اكرم توفيق -عبد المنعم- علي معلول -حمدي فتحي عمرو السوليه -طاهر محمد طاهر - شادي حسين أو محمد شريف- عبد القادر أو بيرسي تاو و افشه أو برونو سافيو .

وتنطلق مباراة السوبر المصري بين الأهلي والزمالك مساء اليوم الجمعة في تمام الساعه السابعة مساء بتوقيت القاهرة علي ملعب هزاع بن زايد .