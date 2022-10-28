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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

يتسبب فى سرطان الدم .. شركة عالمية تسحب نوع شامبو من الأسواق

شامبو يسبب سرطان
شامبو يسبب سرطان

كشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، عن كارثة بشأن بعض منتجات الشامبو العالمية الموجودة بالأسواق، والتي أثبتت الفحوصات خطورتها على المستخدمين وتأثيرها في الإصابة بمرض السرطان.

 

سحب منتجات الشامبو المسبب للسرطان

 

وأعلنت الصحيفة البريطانية، سحب شركة "يونيليفر" للسلع المنزلية ومنتجات التجميل، أكثر من مليون زجاجة من شامبو (دوف وتريزيمي) وغيرها من أنواع مختلفة، وذلك بعد تحذيرات من إدارة الغذاء والدواء.

 

وأصدرت الشركة ذلك القرار في كل من الأسواق الكندية والأمريكية، حيث أعلنت أن عمليات السحب في كلا البلدين بسبب التأكد من أن المنتجات تحتوي على مادة البنزين المسببة للسرطان.

وذكرت وكالة الصحة الكندية، أنه تم سحب 15 منتجًا مختلفًا تم تصنيعها تحت علامات تجارية مختلفة تحت Unilever، ولكن ذلك بعد أن تم بيع أكثر من مليون من المنتجات المتأثرة في كندا بين يناير 2020 وأكتوبر 2022.

ويمكن أن يتسبب التعرض المستمر للبنزين لفترة طويلة من الزمن في الإصابة بسرطان الدم وسرطان الدم في نخاع العظام واضطرابات الدم التي يمكن أن تسبب الوفاة.

مرض السرطان ديلي ميل سرطان الدم تحذير من شامبو دوف شاميو دوف يسبب السرطان

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