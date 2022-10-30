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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ليلة سقوط ليفربول أمام ليدز.. نهاية أسطورة فان دايك في الأنفيلد

فان دايك
فان دايك

تعرض فريق ليفربول للهزيمة بثنائية مقابل هدف، أمام ليدز يونايتد، في المباراة التي جمعت بينهما، في إطار الجولة الرابعة عشر، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاء هدف ليدز يونايتد في شباك ليفربول في الدقيقة 4 عن طريق روبرتو مورينيو، بخطأ فادح من دفاعات ليفربول.

وتعادل محمد صلاح بالهدف الأول لفريق ليفربول في الدقيقة 14 ثم خطف كريسينسيو هدف الفوز لفريق ليدز في الدقيقة 89.

وبهذه النتيجة، يحتل فريق ليفربول المركز التاسع برصيد 16 نقطة، بينما يحتل ليدز يونايتد المركز الخامس عشر برصيد 12 نقاط.

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اسطورة آنفيلد 

إنتهت أسطورة فان دايك مدافع ليفربول في الأنفيلد بعد 70 مباراة دون هزيمة بحضور برج المراقبة الهولندي عقب أول هزيمة ضد ليدز في أنفيلد بنتيجة 2-1.

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أرقام قياسية

وواصل نجمنا المصري محمد صلاح كسر الأرقام القياسية مع فريق ليفربول الإنجليزي بالرغم من الخسارة امام فريق ليدز يونايتد بنتيجة هدفين مقابل هدف ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز “ البريميرليج ”.

بهذا الهدف وصل محمد صلاح الي هدفه الشخصي رقم 122 مجتازا رقم ستيفن جيرارد اسطورة ليفربول ليكون الفرعون ثاني اكثر لاعبا تسجيلا للأهداف مع الريدز خلف المتصدر حتي الان روبي فاولر برصيد 128 هدفا . 

ومن المتوقع ان يحصد محمد صلاح لقب هداف ليفربول التاريخي خلال الموسم الحالي بتسجيله 7 أهداف فقط . 

ويعاني فريق ليفربول الموسم الحالي من الخسائر المتتالية في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز وابتعاده عن الصدارة والمنافسة علي اللقب مبكرا علي عكس المواسم الماضية . 

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لعنة الإصابات 

تحدث الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، عن تراجع نتائج الريدز في مسابقة الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

وقال كلوب في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة ليدز يونايتد:" هذا الموسم تأخرنا بهدف كثيرًا في معظم المباريات، ولكن كنا نقوم بالتعويض، فالمباراة 90 دقيقة".

وأضاف كلوب "لم أفكر في الوضع العام للدوري الإنجليزي لأسباب كثيرة، ولكني شاهدت أخر ثلاث مباريات لفريق ليدز، وكان هناك تطور كبيرًا في الأداء والنتائج".

وتابع " ديوجو جوتا يحتاج إلى بعض الوقت بسبب الإصابة، هندرسون يعاني من كدمة قوية  تعرض لها في تدريبات الأمس، عليه الانتظار قليلًا، أتوقع أنه يكون بخير".

وواصل "لقد أتى داروين نونيز خلال تحضيرات الفريق للموسم الجديد، لكنه لم يكن يتحدث بأي كلمة إنجليزية، ولكنه في النهاية أدى شهر رائع ويتطور كثيرًا". 
وأتم " نونيز استطاع تسجيل هدف في مانشستر سيتي وثم فولهام وبعدها تعرض للبطاقة الحمراء، وهذا ما جعله يفقد بعض الثقة في نفسه، لكنه يشارك في كثير من المباريات".

ليفربول ليدز يونايتد محمد صلاح فان دايك يورجن كلوب

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