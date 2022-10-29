صلاح يسجل في خسارة ليفربول 2/1 أمام ليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي

تعرض فريق ليفربول للهزيمة بثنائية مقابل هدف، أمام ليدز يونايتد، في المباراة التي جمعت بينهما، في إطار الجولة الرابعة عشر، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاء هدف ليدز يونايتد في الدقيقة 4 عن طريق روبرتو مورينيو، بخطأ فادح من دفاعات ليفربول.

وتعادل محمد صلاح بالهدف الأول لفريق ليفربول في الدقيقة 14.

ثم خطف كريسينسيو هدف الفوز لفريق ليدز في الدقيقة 89.

وشهد التشكيل، تواجد محمد صلاح أساسيا في خط الهجوم، بجوار فيرمينو ونونيز.

وجاء تشكيل ليفربول كالتالي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: أندرو روبرتسون- فيرجيل فان دايك- جو جوميز- ترينت ألكسندر أرنولد.

خط الوسط: فابينيو- تياجو ألكانتارا- هارفي إيليوت.

خط الهجوم: روبرتو فيرمينو- داروين نونيز- محمد صلاح.

وبهذه النتيجة، يحتل فريق ليفربول المركز التاسع برصيد 16 نقطة، بينما يحتل ليدز يونايتد المركز الخامس عشر برصيد 12 نقاط.