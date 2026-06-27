لخلافات على ركن السيارات .. سايس يقتل سيدة فى الشارع بباب الشعرية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات ما تم تداوله بالمواقع الإخبارية بشأن قيام منادى سيارات بالتعدى على سيدة بالضرب بسلاح أبيض مما أدى لوفاتها بالقاهرة.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 23/ الجارى تبلغ لقسم شرطة باب الشعرية من إحدى المستشفيات بإستقبالها (منادية سيارات – مقيمة بدائرة القسم " توفيت متأثرة بإصابتها بجرح نافذ") ، بسبب حدوث مشاجرة بينها وبين (منادى سيارات بساحة إنتظار سيارات بدائرة القسم) تعدى خلالها الأخير عليها بسلاح أبيض محدثاً إصابتها التى أودت بحياتها لخلافات بينهما حول أماكن إنتظار السيارات المخصصة لكل منهما بساحة إنتظار تابعة لحى باب الشعرية.

أمكن ضبط مرتكب الواقعة، وتم بإرشاده ضبط (السلاح الأبيض المستخدم فى التعدى) وبمواجهته أقر بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لعلمه بقيام المتوفاة بتقديم طلب للمحافظة لإستئجار الساحة الخاصة به .

▪ك

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.





