القبض على سائق ميكروباص تعدى على شخص بالبحيرة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضرر خلاله القائم على النشر من قيام قائد سيارة أجرة "ميكروباص" بالسير برعونة والتعدى عليه بالسب حال سيرهما بأحد الطرق بالبحيرة.







بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن ، وأمكن تحديد وضبط السيارة "الميكروباص" الظاهرة بمقطع الفيديو "سارية التراخيص" وقائدها (سائق– مقيم بدائرة مركز شرطة إيتاى البارود) ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة بتاريخ 25 الجارى على النحو المُشار إليه حال سيره بدائرة مركز شرطة دمنهور.



تم التحفظ على السيارة ، وإتخاذ الإجراءات القانونية.





