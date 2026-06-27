بسبب خلافات الجيرة.. القبض على شقيقين تعديا على شخص بعصا خشبية بالبحيرة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر القائم على النشر من قيام شخصان أحدهما يحمل عصى خشبية بممارسة أعمال البلطجة بالبحيرة.





بالفحص أمكن تحديد القائم على النشر ( عامل- مقيم بدائرة مركز شرطة إدكو) ، وبسؤاله تضرر من ( شقيقان – مقيمان بذات الدائرة ) لقيامهما بتاريخ 23 الجارى بالتعدى عليه بالسب وقيام أحدهما بالإمساك بعصى خشبية والتلويح بهما لخلافات سابقة بينهم حول الجيرة.





أمكن ضبط المشكو فى حقهما ، وضبط بحوزة أحدهما العصى الظاهرة بمقطع الفيديو،وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وإتهما القائم على النشر بالتعدى عليهما بالسب قبل تصوير مقطع الفيديو.





تم إتخاذ الإجراءات القانونية.





