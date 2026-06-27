الحر يقتل 109 أشخاص في باريس خلال 24 ساعة

أعلنت خدمات الإسعاف الفرنسية (Samu)، اليوم السبت، تسجيل 109 حالات وفاة في باريس خلال 24 ساعة في ظل موجة حر شديدة تضرب العاصمة، مقارنة بمتوسط سبع حالات فقط خلال الفترة نفسها من العام.

وأوضحت خدمات الطوارئ أن هذه الحصيلة تشمل الوفيات التي تم تسجيلها أثناء تدخلات الإسعاف في المنازل أو في الطرق العامة، دون احتساب الحالات التي وقعت داخل المستشفيات نتيجة ارتفاع درجات الحرارة.

وشهدت باريس ارتفاعًا كبيرًا في درجات الحرارة اقترب من 40 درجة مئوية، ما تسبب في ضغط غير مسبوق على خدمات الطوارئ، حيث تم تسجيل نحو 3400 اتصال خلال الفترة نفسها، إلى جانب 30 حالة توقف قلبي تنفسي.

كما رُصدت حالة ارتفاع حاد في درجة حرارة إحدى المريضات بلغت 43.7 درجة مئوية.

وأشار آخر تقرير صادر عن وزيرة الشباب والرياضة مارينا فيراري إلى تسجيل 55 حالة غرق في فرنسا منذ بداية موجة الحر.

كما سجلت مراكز الإسعاف في باريس وضواحيها زيادة بنسبة 80% في عدد المكالمات خلال الأسبوع الماضي، بحسب بيانات المستشفيات العامة في باريس، التي وصفت الإقبال على أقسام الطوارئ، أمس الجمعة، بأنه "استثنائي"، بارتفاع بلغ 36% مقارنة بيوم عادي، و8% مقارنة باليوم السابق.

ورغم توقعات بانحسار موجة الحر تدريجيًا بحلول مساء غد الأحد، لا تزال 35 مقاطعة فرنسية تحت حالة التأهب القصوى (اللون الأحمر) مع تحذيرات من مخاطر عواصف رعدية محتملة.