كأس العالم | حسام عبد المجيد يعود لصفوف الفراعنة أمام أستراليا

أصبح حسام عبد المجيد مدافع المنتخب المصري على أتم الاتسعداد للمشاركة في مباراة الفراعنة القادمة أمام استراليا في دور الـ 32 من بطولة كأس العالم

ويواجه المنتخب المصري نظيره استراليا يوم الجمعة المقبلة بدور الـ 32 من بطولة كأس العالم

وكان عبد المجيد قد تعرض لإصابة بالوجه خلال مواجهة نيوزيلندا في الجولة الثانية من دور المجموعات، ليخضع بعدها للإجراءات الطبية الاحترازية، قبل أن تؤكد الفحوصات سلامته وقدرته على العودة للمشاركة في المباريات.









وتمنح عودة المدافع الدولي دفعة قوية لصفوف المنتخب المصري، في ظل استعدادات الفراعنة لخوض مواجهة مصيرية أمام المنتخب الأسترالي، بحثًا عن مواصلة المشوار في المونديال وبلوغ دور الـ16 لأول مرة في تاريخ المنتخب.





وحسم منتخب مصر تأهله إلى دور الـ32 من بطولة كأس العالم 2026، ليضرب موعدًا مع منتخب أستراليا في أولى مباريات الأدوار الإقصائية، بعد إنهاء مشواره في دور المجموعات بالمركز الثاني للمجموعة السابعة.





وجاء تأهل الفراعنة عقب التعادل الإيجابي أمام منتخب إيران بنتيجة 1-1، في اللقاء الذي جمع المنتخبين ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة، ليصل منتخب مصر إلى 5 نقاط، خلف منتخب بلجيكا الذي تصدر المجموعة بفارق الأهداف، بينما ودع منتخبا إيران ونيوزيلندا البطولة.

موعد مباراة مصر وأستراليا في كأس العالم 2026

يلتقي منتخب مصر مع نظيره الأسترالي في دور الـ32 من بطولة كأس العالم 2026، وذلك يوم الجمعة المقبل.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

ويدخل المنتخب الوطني المواجهة بطموحات كبيرة لمواصلة مشواره التاريخي في البطولة، والسعي لبلوغ دور الـ16 لأول مرة في تاريخه، تحت قيادة المدير الفني حسام حسن.