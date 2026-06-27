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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أفريقيا تواصل التألق في مونديال 2026.. 7منتخبات تحجز مقاعدها في دور الـ32

منتخب مصر
منتخب مصر
منتصر الرفاعي

تواصل المنتخبات الأفريقية فرض نفسها بقوة في بطولة كأس العالم 2026 بعدما نجحت في حجز عدد كبير من مقاعد دور الـ32 وسط توقعات بارتفاع نسبة تمثيل القارة السمراء إلى نحو 28% من إجمالي المنتخبات المتأهلة في إنجاز غير مسبوق بتاريخ مشاركات أفريقيا في المونديال.

ومع تأهل 28 منتخبا رسميا حتى الآن لا تزال أربعة مقاعد فقط بانتظار الحسم في الجولة الأخيرة، في نسخة تشهد تنوعا كبيرا بين مختلف القارات.

أفريقيا تخطف الأضواء

تعد القارة الأفريقية من أبرز المستفيدين في النسخة الحالية، بعدما واصلت منتخباتها تقديم مستويات مميزة عززت فرصها في بلوغ الأدوار الإقصائية.

وضمنت منتخبات مصر والمغرب والسنغال وكوت ديفوار وغانا وجنوب أفريقيا والرأس الأخضر تأهلها رسميا إلى دور الـ32 فيما لا تزال منتخبات الجزائر والكونغو الديمقراطية تمتلك فرصا قوية للحاق بركب المتأهلين خلال الجولة الأخيرة.

أوروبا تفرض هيمنتها المعتادة

وكعادتها في بطولات كأس العالم، تواصل المنتخبات الأوروبية سيطرتها على المشهد، بعدما نجحت مجموعة كبيرة من منتخبات القارة العجوز في حجز أماكنها بالدور المقبل.

وضمت قائمة المتأهلين حتى الآن منتخبات ألمانيا وفرنسا وإسبانيا وإنجلترا والبرتغال وهولندا وبلجيكا وسويسرا والسويد والنرويج والبوسنة والهرسك مع بقاء بعض البطاقات الأوروبية معلقة حتى نهاية دور المجموعات.

أمريكا الجنوبية تحافظ على ثباتها

حافظت منتخبات أمريكا الجنوبية على حضورها المعتاد في الأدوار الإقصائية، بعدما نجحت معظم القوى التقليدية في حسم التأهل.

وضمنت منتخبات البرازيل والأرجنتين وكولومبيا والإكوادور وباراجواي مقاعدها في دور الـ32، بينما شهدت البطولة خروجا مبكرا وصادما لمنتخب أوروجواي بطل العالم مرتين.

تباين آسيوي في النتائج

وعلى صعيد القارة الآسيوية، شهدت النسخة الحالية نتائج متباينة حيث نجح منتخبا اليابان وأستراليا في حجز بطاقتي التأهل، بينما تراجعت فرص منتخبات أخرى مثل إيران وكوريا الجنوبية.

في المقابل، ودعت منتخبات السعودية والعراق وقطر المنافسات مبكرا لتستمر معاناة بعض ممثلي القارة في النسخة الحالية.

حضور محدود لأمريكا الشمالية وأوقيانوسيا

وشهدت القارة المستضيفة حضورا محدودا في الأدوار الإقصائية، بعدما نجحت الولايات المتحدة وكندا والمكسيك في مواصلة المشوار نحو دور الـ32.

أما قارة أوقيانوسيا، فغابت عن الأدوار الإقصائية بعدما ودع منتخب نيوزيلندا البطولة من دور المجموعات، ليغيب تمثيل القارة عن الأدوار المقبلة.

ومع اقتراب اكتمال ملامح دور الـ32 تبدو بطولة كأس العالم 2026 واحدة من أكثر النسخ تنوعا وتنافسية في تاريخ البطولة في ظل الحضور القوي للمنتخبات الأفريقية التي فرضت نفسها كأحد أبرز نجوم النسخة الحالية مؤكدة التطور الكبير الذي تشهده كرة القدم في القارة السمراء.

البرازيل الأرجنتين بطولة كأس العالم 2026 المنتخبات الافريقية في دور الـ32

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