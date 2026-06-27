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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

ملهاش دعوة .. خبير يعلن خبرا غير متوقع عن الدواجن

الدواجن
الدواجن
محمد البدوي

يثير الحديث عن استخدام الهرمونات في تربية الدواجن حالة من الجدل بين المستهلكين، خاصة مع انتشار معلومات متداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي تتحدث عن تأثيرها على الصحة. 

الأدوية البيطرية المستخدمة

وفي المقابل، يؤكد خبراء التغذية والأطباء البيطريون أن كثيرًا من هذه الادعاءات تفتقر إلى الأدلة العلمية، مشيرين إلى أن هناك خلطًا بين الهرمونات وبعض الأدوية البيطرية المستخدمة في تربية الدواجن.

 استبعاد استخدام الهرمونات

وفي هذا السياق، أوضح الدكتور مجدي نزيه، استشاري التثقيف الغذائي، حقيقة الأمر، كاشفًا أسباب استبعاد استخدام الهرمونات في الإنتاج التجاري، إلى جانب تقديم عدد من الإرشادات المهمة لضمان تناول الدواجن بطريقة صحية وآمنة.

الدواجن

استخدام الهرمونات في التسمين 

وحسم الدكتور مجدي نزيه، استشاري التثقيف الغذائي، الجدل الدائر حول استخدام الهرمونات في تسمين الدواجن، مؤكدًا أن هذه الفكرة غير منطقية من الناحية الاقتصادية، ولا تستند إلى أسس علمية كما يعتقد البعض.

 صحة الشائعات المنتشرة

وأوضح نزيه أن الهرمونات مرتفعة الثمن، وهو ما يجعل استخدامها في مزارع الدواجن التجارية أمرًا غير مجدٍ اقتصاديًا، لافتًا إلى أن تكلفتها قد تكون أعلى من قيمة الدواجن نفسها، وهو ما ينفي صحة الشائعات المنتشرة بشأن الاعتماد عليها في عمليات التسمين.

تناول القضايا المتعلقة بالغذاء

وأشار إلى أن المختصين في علوم التغذية والطب البيطري أكدوا مرارًا عدم صحة هذه المزاعم، داعيًا إلى عدم الانسياق وراء المعلومات غير الموثقة، والاعتماد على المصادر العلمية والمتخصصين عند تناول القضايا المتعلقة بالغذاء والصحة.

سعر الدواجن

درجات الحرارة المرتفعة أثناء الطهي

وأضاف أن الهرمونات، حتى في حال استخدامها نظريًا، تتأثر بدرجات الحرارة المرتفعة أثناء الطهي، ما يؤدي إلى تحللها، مؤكدًا أن الدواجن والبيض لا يتم تناولهما في صورتهما النيئة، وهو ما يضعف كثيرًا من الادعاءات المتداولة حول تأثيرها على المستهلك.

الالتزام بالضوابط المنظمة

وفي المقابل، أوضح أن الاهتمام يجب أن ينصب على الاستخدام السليم لبعض العقاقير البيطرية والالتزام بالضوابط المنظمة لها، باعتبارها القضية الأهم فيما يتعلق بسلامة الغذاء.

أسعار الدواجن

استخدام مرق نظيف

واختتم استشاري التثقيف الغذائي تصريحاته بتوجيه مجموعة من النصائح للحصول على وجبة صحية، تشمل إزالة جلد الدواجن قبل تناولها، وطهيها جيدًا حتى تمام النضج، واستخدام مرق نظيف مع كمية معتدلة من السمن البلدي، مؤكدًا أن هذه الخطوات تسهم في تعزيز القيمة الغذائية وتقليل المخاطر الصحية.

الهرمونات الدواجن تربية الدواجن استخدام الهرمونات

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