منتخب مصر يضمن 11 مليون دولار بعد بلوغ دور الـ32 في كأس العالم 2026

نجح منتخب مصر في ضمان مكافأة مالية قدرها 11 مليون دولار من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، بعد تأهله رسميًا إلى دور الـ32 من بطولة كأس العالم 2026، وهو ما يعادل نحو 546 مليون جنيه مصري..

وجاءت المكافأة عقب تأهل الفراعنة من دور المجموعات إلى الأدوار الإقصائية، في إنجاز يعكس الأداء المميز للمنتخب خلال مشواره في البطولة، ويمنحه فرصة لمواصلة المنافسة على تحقيق إنجاز تاريخي في النسخة الحالية.

وتُعد هذه المكافأة جزءًا من نظام الجوائز الذي أقره فيفا لكأس العالم 2026، حيث يحصل كل منتخب يبلغ دور الـ32 على 11 مليون دولار، مع زيادة قيمة الجوائز تدريجيًا كلما تقدم في الأدوار التالية، وصولًا إلى المباراة النهائية.

ويمثل هذا العائد المالي دعمًا كبيرًا للاتحاد المصري لكرة القدم، إلى جانب المكاسب الفنية التي حققها المنتخب الوطني، في ظل طموحات الجماهير بمواصلة المشوار وتحقيق أفضل نتيجة في تاريخ مشاركات الفراعنة بالمونديال.