رغم الخسارة .. محمد صلاح يقترب من عرش ليفربول

واصل نجمنا المصري محمد صلاح كسرة للارقام القياسية مع فريق ليفربول الانجليزي بالرغم من الخسارة امام فريق ليدز يونايتد بنتيجة هدفين مقابل هدف ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز “ البريميرليج ” .

وخسر فريق ليفربول أمام ليدز يونايتد، بنتيجة في المباراة التي جمعت بينهما، في إطار الجولة الرابعة عشر، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاء هدف ليدز يونايتد في الدقيقة 4 عن طريق روبرتو مورينيو، بخطأ فادح من دفاعات ليفربول ، وتعادل محمد صلاح بالهدف الأول لفريق ليفربول في الدقيقة 14 ، ثم خطف كريسينسيو هدف الفوز لفريق ليدز في الدقيقة 89.

بهذا الهدف وصل محمد صلاح الي هدفه الشخصي رقم 122 مجتاز رقم ستيفن جيرارد اسطورة ليفربول ليكون الفرعون ثاني اكثر لاعبا تسجيلا للاهداف مع الريدز خلف المتصدر حتي الان روبي فاولر برصيد 128 هدفا .

ومن المتوقع ان يحصد محمد صلاح لقب هداف ليفربول التاريخي خلال الموسم الحالي بتسجيله 7 أهداف فقط .

ويعاني فريق ليفربول الموسم الحالي من الخسائر المتتالية في بطولة الدوري الانجليزي الممتاز وابتعاده عن الصدارة والمنافسه علي اللقب مبكرا علي عكس المواسم الماضية .

ترتيب ليفربول في الدوري الانجليزي

ويحتل فريق ليفربول المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز برصيد 16 نقطة جمعهم من 4 تعادلات و4 انتصارات و4 خسائر .