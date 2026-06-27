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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الصحة توقع بروتوكول تعاون لتعزيز البحوث والتدريب في الطب النفسي

جانب من توقيع البروتوكول
جانب من توقيع البروتوكول
عبدالصمد ماهر

أعلنت وزارة الصحة والسكان، توقيع بروتوكول تعاون بين الإدارة المركزية للأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، بهدف دعم البحث العلمي والتدريب الطبي المتخصص في مجال الطب النفسي.

وقع البروتوكول من جانب الوزارة الدكتور أيمن محمد عباس، رئيس الإدارة المركزية للأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن البروتوكول يستهدف إنشاء إطار تنفيذي للتعاون المشترك يركز على رفع كفاءة الأطقم الطبية من خلال برامج التدريب المستمر وورش العمل والمؤتمرات العلمية، إلى جانب دعم إجراء الأبحاث العلمية والإكلينيكية المتخصصة، وفق موافقة مسبقة من اللجنة المؤسسية بالمجلس الأعلى لمراجعة أخلاقيات البحث العلمي الإكلينيكي.

قانون تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية

وأكد المتحدث الرسمي أن جميع الأنشطة المنبثقة عن البروتوكول ستخضع لأحكام قانون تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية رقم 214 لسنة 2020، وقانون إنشاء وتنظيم المجلس الصحي المصري رقم 12 لسنة 2022، لضمان أعلى معايير الحوكمة وأخلاقيات البحث العلمي.

من جانبه، أشار الدكتور أيمن محمد عباس، إلى أن الأمانة العامة للصحة النفسية ستتولى الإشراف العلمي الكامل وترشيح الكوادر والمدربين، متسقة مع دورها الرائد منذ تأسيسها عام 1997 في تنظيم خدمات الصحة النفسية وتطبيق قانون رعاية المريض النفسي رقم 71 لسنة 2009 وتعديلاته.

وزارة الصحة والسكان علاج الإدمان البحث العلمي قانون تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية المجلس الصحي

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