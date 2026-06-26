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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

نائب وزير الصحة تواصل جولتها الميدانية بسوهاج لتطوير خدمات الرعاية الأولية

الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة والسكان
الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة والسكان
عبدالصمد ماهر

واصلت الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة والسكان لشؤون السكان وتنمية الأسرة، جولتها الميدانية بمحافظة سوهاج، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، بتكثيف المتابعة الميدانية للمنشآت الصحية ورفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

رافقها خلال الجولة الدكتورة ميرفت فؤاد رئيس الإدارة المركزية لتنمية الأسرة، والدكتور سمير الدميري رئيس الإدارة المركزية للرعاية الصحية الأولية، والدكتور عمرو دويدار مدير مديرية الشؤون الصحية بالمحافظة.

وتفقدت الدكتورة الألفي مركز طب أسرة أولاد حمزة، حيث استمعت إلى المواطنين واطمأنت على مستوى الخدمات، وتأكدت من توافر الألبان وصرفها للمستحقين، كما تفقدت غرف المشورة ومتابعة الحوامل ومبادرة الفحص المبكر للمقبلين على الزواج، وراجعت سجلات الحمل والولادة والخدمات المقدمة.

كما زارت وحدة طب أسرة كوم الصعايدة بإدارة جرجا، حيث تابعت سير العمل في غرف التطعيمات ومتابعة الطفل والحوامل، وأجرت اتصالاً هاتفياً بإحدى السيدات الحوامل للتحقق من جودة الخدمة ودقة التوثيق، مؤكدة أهمية التدريب المستمر للأطباء وهيئات التمريض.

مستشفى البلينا المركزي

وفي المقر البديل لمستشفى البلينا المركزي، تفقدت العيادة المتنقلة ومعرض منتجات السيدات الداعم للتمكين الاقتصادي للمرأة، وشاركت في ندوة توعوية حول تنمية الأسرة بحضور النائب الدكتور محمود حمدي أبو الخير.

وشددت خلال الندوة على أهمية تكثيف الجهود في مركز بلينا لتحسين المؤشرات السكانية، مشيرة إلى ضرورة المباعدة بين الولادات، ومخاطر زواج الأطفال، وأهمية الرضاعة الطبيعية ووسائل تنظيم الأسرة طويلة المدى، ومخاطر الحمل غير المخطط والولادات القيصرية المتكررة.

وتفقدت أقسام حديثي الولادة والحضانات وقسم النساء والتوليد، ووجهت بتوفير جهاز مراقبة نبضات الجنين (CTG) وتعزيز المتابعة الدقيقة للأطفال. كما زارت وحدة طب الأسرة بني حميل لمتابعة الخدمات المسائية، ووجهت بتعظيم الاستفادة من الوحدات خارج ساعات الدوام الرسمي خاصة في تنظيم الأسرة ومتابعة الحوامل.

وعقدت اجتماعًا مع قيادات المديرية ومديري الإدارات الصحية لاستعراض مؤشرات الأداء ومستهدفات تنمية الأسرة، مؤكدة أن ملف تنمية الأسرة يُعد من أبرز الملفات الوطنية، وأن الرؤية الجديدة للرعاية الصحية الأولية تستهدف الوصول بالخدمات إلى 80% من المواطنين على الأقل.

ودعت إلى التعامل مع الملف السكاني بمنظور تنموي شامل، والعمل كفريق واحد لدعم الأسرة المصرية وتعزيز برنامج المشورة الأسرية لتغيير السلوكيات ورفع الوعي المجتمعي.

تأتي هذه الجولة ضمن جهود وزارة الصحة والسكان للارتقاء بخدمات الرعاية الأولية وتحسين مؤشرات صحة الأم والطفل وتنمية الأسرة.

تنمية الأسرة صحة الأم صحة الأم والطفل الأسرة وزير الصحة والسكان

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