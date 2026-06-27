مقتل طيار وإصابة 13 شخصًا.. اصطدام طائرة خفيفة بناطحة سحاب في بكين

أعلنت السلطات الصينية، اليوم السبت، وقوع حادث جوي مروع في العاصمة بكين، أسفر عن مقتل طيار وإصابة 13 شخصًا، بعد اصطدام طائرة رياضية خفيفة بأحد المباني الشاهقة في منطقة تشاويانغ التجارية.

وبحسب بيان رسمي، فإن الطائرة ذات المقعدين اصطدمت بناطحة سحاب مساء الجمعة عند الساعة 5:55، ما تسبب في خسائر بشرية وأضرار لم يكشف عن حجمها الكامل، دون تحديد اسم المبنى أو هوية الطيار.

وذكرت منصة تتبع الرحلات الجوية "فلايت رادار 24" أن الطائرة يعتقد أنها اصطدمت ببرج "سيتيك" المعروف أيضًا باسم "تشاينا زون"، والذي يبلغ ارتفاعه 528 مترًا ويعد من أبرز معالم العاصمة الصينية وأطول مبانيها، ويضم 108 طوابق.

ولم تعرف حتى الآن أسباب الحادث، خاصة أن المجال الجوي في بكين يخضع لقيود صارمة، وسط تحقيقات رسمية مستمرة لكشف ملابساته.