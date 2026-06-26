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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الصين: طائرة صغيرة تصطدم بأطول ناطحة سحاب في بكين

برج سيتيك
برج سيتيك
فرناس حفظي

أفادت شبكة CNN بتحطم طائرة صغيرة في مبنى تشاينا زون (برج سيتيك)، أطول مبنى في بكين، عاصمة الصين. وتُظهر لقطات من موقع الحادث حطامًا يتساقط من البرج.

 ويُرجّح أن تكون الطائرة التي اصطدمت بالمبنى طائرة رياضية من طراز صنورد SA 60L أورورا.

وفي وقت سابق، لقي شخصان حتفهما، إثر تحطم طائرة صغيرة في منطقة "لا بول" بمقاطعة "لوار أتلانتيك" غربي فرنسا، وكان من بين الضحايا كلود غييمو، أحد الأخوة الخمسة المؤسسين لمجموعة الألعاب الإلكترونية الشهيرة "يوبي سوفت" (Ubisoft).
كانت الطائرة، وهي من طراز "سيسنا 421" بمحركين، قد أقلعت من مدينة "رين" (شمال غربي فرنسا) - في وقت سابق اليوم /السبت/، متجهة إلى "لا بول"، قبل أن تسقط في حقل يقع على طريق "لا بوس" التابع لإقليم لوار أتلانتيك.


وأفادت المدعية العامة في "سان نازير"، فلورانس سرودا، أنه بعد إخماد الحريق الناجم عن الارتطام، عثرت الطواقم على حطام الطائرة متناثراً ومتفحماً جزئياً، بجانب جثماني الضحيتين اللذين تعذر التعرف على هويتهما على الفور.


وأضافت المدعية العامة أن المعطيات الأولية تشير إلى أن الضحيتين هما مالك الطائرة، رجل الأعمال كلود غييمو، ومارك غييه، في انتظار إتمام إجراءات الفحص الجنائي.


من جانبها، أعربت مجموعة "Ubisoft" عن "حزنها العميق" لرحيل غييمو، الذي يشغل أيضاً منصب رئيس شركة "غيلموت كوربورايشن" (Guillemot Corporation


 

تحطم طائرة صغيرة مبنى تشاينا زون برج سيتيك بكين طائرة رياضية

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