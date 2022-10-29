صلاح يقود تشكيل ليفربول أمام ليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي

أعلن الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول، تشكيل فريقه لمواجهة ليدز يونايتد، في إطار الجولة الرابعة عشر، من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وشهد التشكيل، تواجد محمد صلاح أساسيا في خط الهجوم، بجوار فيرمينو ونونيز.

وجاء تشكيل ليفربول كالتالي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: أندرو روبرتسون- فيرجيل فان دايك- جو جوميز- ترينت ألكسندر أرنولد.

خط الوسط: فابينيو- تياجو ألكانتارا- هارفي إيليوت.

خط الهجوم: روبرتو فيرمينو- داروين نونيز- محمد صلاح.

ويتواجد ليفربول في المركز التاسع برصيد 16 نقطة، بينما يحتل ليدز يونايتد المركز قبل الأخير برصيد 9 نقاط.