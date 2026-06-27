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محافظ القاهرة يشهد الإعلان الرسمي عن استضافة مصر للمهرجان العالمي لريادة الأعمال 2026
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ القاهرة يشهد الإعلان الرسمي عن استضافة مصر للمهرجان العالمي لريادة الأعمال 2026

محافظ القاهرة
محافظ القاهرة

شهد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة أعمال المؤتمر الرسمى للإعلان عن استضافة جمهورية مصر العربية النسخة الثالثة من المهرجان العالمى لريادة الأعمال 2026، وذلك تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء.

شهد المؤتمر حضور عدد من كبار المسؤولين وصناع القرار يتقدمهم الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، والدكتورة هالة السعيد مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الاقتصادية، إلى جانب عدد من الوزراء من بينهم  المهندس خالد هاشم وزير الصناعة، والدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وباسل رحمى رئيس جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ، والسفير علاء يوسف رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاستعلامات، ود. إيمان كريم رئيس المجلس القومي للاشخاص ذوى الإعاقة

كما شارك في المؤتمر باهر منير غبور، رئيس النسخة المصرية للمهرجان العالمى لريادة الأعمال، ود. سومى سمارت فرانسيس، رئيس مجلس إدارة المهرجان العالمي لريادة الأعمال – إفريقيا، والسفيرة نبيلة مكرم الأمين العام للمهرجان في نسخته الثالثة وعدد من السفراء وممثلى البعثات الدبلوماسية والمؤسسات التنموية، وكبار المستثمرين ورؤساء الشركات ورواد الأعمال.

المهرجان العالمى لريادة الأعمال 2026

وتم خلال المؤتمر المؤتمر الكشف عن الرؤية العامة للمهرجان وأهدافه الاستراتيجية وبرنامج النسخة الثالثة التي تستضيفها القاهرة خلال الفترة من ٦ إلى ٨ نوفمبر ٢٠٢٦، إلى جانب استعراض أبرز فرص المشاركة أمام رواد الأعمال والشركات الناشئة والمستثمرين، والإعلان عن مجموعة من المبادرات الهادفة إلى دعم الابتكار، وتعزيز بيئة ريادة الأعمال، وتحفيز الاستثمار.

كما شهد المؤتمر عرض فيلم تعريفى عن المهرجان واستعراض للتجارب الناجحة للنسختين السابقتين اللتين استضافتهما نيجيريا وغانا، إضافة إلى الإعلان عن توقيع اتفاقية شراكة بين إدارة المهرجان وجهاز تنمية المشروعات، في إطار دعم الشركات الناشئة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز التعاون بين القطاعين الحكومى والخاص.

ويعد المهرجان العالمي لريادة الأعمال أحد أكبر التجمعات الدولية المتخصصة في ريادة الأعمال والاستثمار، حيث تستهدف النسخة الثالثة استقطاب أكثر من 10 آلاف مشارك يمثلون أكثر من 70 دولة، بمشاركة ما يزيد على 100 جهة عارضة وأكثر من 60 متحدثاً دولياً من القيادات الحكومية والاقتصادية والاستثمارية، بما يعزز مكانة القاهرة كمنصة دولية للحوار الاقتصادي وبوابة للشراكات والاستثمارات العابرة للحدود.

كما يعد المهرجان منصة دولية تجمع رواد الأعمال والمستثمرين ومؤسسات التمويل وصناع السياسات، بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي العابر للحدود، وفتح آفاق جديدة للاستثمار والتجارة والتمويل في الأسواق الأفريقية والدولية.

وأكد د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة أن هذه الخطوة تعكس المكانة المتنامية لمصر كمركز إقليمى لريادة الأعمال والابتكار والاستثمار، وترسخ دورها في دعم منظومة الاقتصاد وريادة الأعمال على المستويين الإقليمى والدولى.

وأضاف محافظ القاهرة أن اختيار مصر لاستضافة المهرجان يؤكد الثقة الدولية في قدراتها التنظيمية ومكانتها الاقتصادية المتنامية، فضلا عن دورها المحوري في دعم التحول الاقتصادي وتمكين القطاع الخاص وتحفيز بيئة الأعمال والشركات الناشئة، كما يتسق الحدث مع توجهات الدولة نحو تعزيز الابتكار وجذب الاستثمارات ورفع مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادى مشيرًا إلى أن الاستضافة خطوة مهمة نحو ترسيخ موقع القاهرة كمركز للحوار الاقتصادى الإفريقى، وبوابة للشراكات والاستثمارات الدولية، مستفيدة من بنيتها الأساسية المتطورة وقاعدتها الصناعية المتنوعة وسوقها المحلية الكبيرة.

الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة المهرجان العالمى لريادة الأعمال 2026

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