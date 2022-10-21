هيخسر القضية .. تعليق صادم من خبير لوائح على موقف الزمالك مع بوطيب

فجّر محمد بيومي، خبير اللوائح الرياضية، مفاجأة من العيار الثقيل حول قضية نادي الزمالك مع المغربي خالد بوطيب لاعب القلعة البيضاء السابق.

وقال محمد بيومي عبر الصفحة الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:

الزمالك سوف يخسر قضية المغربي خالد بوطيب لأن الزمالك أخطأ في أمور كثيرة.

حافظة مستندات

وانتهى مسؤولو نادي الزمالك بالاتفاق مع المحامي الإيطالي سالفاتوري من تجهيز حافظة مستندات لتقديمها أمام المحكمة الرياضية في الطعن المقدم من النادي في قضية المغربي خالد بوطيب لاعب الفريق السابق.

ومن المقرر أن تعقد جلسة الاستماع للنظر في الطعن المقدم من الزمالك اليوم الجمعة الموافق 21 أكتوبر الجاري.

وحصل المغربي خالد بوطيب على حكم يلزم الزمالك بدفع 2 مليون و700 ألف يورو تقريبا لصالحه، وتقدم النادي الأبيض بطعن ضد الحكم الصادر للاعب.

وأرسل مسؤولو نادي الزمالك كافة المستندات التي تثبت صحة موقف النادي في القضية.

جلسة استماع

حددت المحكمة الرياضية الدولية، كاس، اليوم الجمعة الموافق 21 أكتوبر الجاري جلسة استماع بين نادي الزمالك ومحامي المغربي خالد بوطيب ومحامي نادي لوهافر الفرنسي، الذي سيكون طرفا لأول مرة في قضية بوطيب للنظر في الطعن المقدم من إدارة النادي الأبيض في القضية.

وسبق وأصدرت لجنة فض المنازعات في الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا حكمها قبل شهور عديدة بأحقية خالد بو طيب لاعب الفريق السابق في الحصول على 2 مليون و700 ألف يورو من القلعة البيضاء وتقدم الزمالك بطعن على الحكم.

وكشفت المحكمة عبر موقعها الرسمي، أن جلسة الاستماع الخاصة بالقضية المرفوعة ضد خالد بوطيب ونادي لوهافر، للنظر في الطعن المقدم من النادي الأبيض، تم تحديد موعد لها يوم 21 من أكتوبر الجاري؛ من أجل النظر في الأمر.

وكانت لجنة فض المنازعات بالاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، قررت في وقت سابق تغريم نادي الزمالك 2 مليون و500 ألف يورو، بداعي عدم حصول اللاعب المغربي على مستحقاته، حيث كان الأبيض تقدم بشكوى ضد خالد بو طيب، قبل أن يقدم هو الآخر شكوى بسبب عدم حصوله على مستحقاته.

وأشار مصدر داخل القلعة البيضاء، إلى أن لجنة فض المنازعات بالاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، أقرت بهذا الحكم؛ لأنها رأت أن الفريق الأبيض قرر فسخ العقد مع اللاعب لسبب غير مقنع، فتم الحكم ضد الزمالك بالمستحقات المتبقية بجانب قيمة عقده كاملة.