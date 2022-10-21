عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

هيخسر القضية .. تعليق صادم من خبير لوائح على موقف الزمالك مع بوطيب

خالد بوطيب
خالد بوطيب

فجّر محمد بيومي، خبير اللوائح الرياضية، مفاجأة من العيار الثقيل حول قضية نادي الزمالك مع المغربي خالد بوطيب لاعب القلعة البيضاء السابق.

وقال محمد بيومي عبر الصفحة الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:

الزمالك سوف يخسر قضية المغربي خالد بوطيب لأن الزمالك أخطأ في أمور كثيرة. 

بعد طرده أمام الإسماعيلي..موقف طاهر محمد طاهر من المشاركة ضد الزمالك بالسوبر

قناة على النايل سات تنقل 22 مباراة في كأس العالم مجانا

حافظة مستندات

وانتهى مسؤولو نادي الزمالك بالاتفاق مع المحامي الإيطالي سالفاتوري من تجهيز حافظة مستندات لتقديمها أمام المحكمة الرياضية في الطعن المقدم من النادي في قضية المغربي خالد بوطيب لاعب الفريق السابق.

ومن المقرر أن تعقد جلسة الاستماع للنظر في الطعن  المقدم من الزمالك اليوم الجمعة الموافق  21 أكتوبر الجاري.

وحصل المغربي خالد بوطيب على حكم يلزم الزمالك بدفع 2 مليون و700 ألف يورو تقريبا لصالحه، وتقدم النادي الأبيض بطعن ضد الحكم الصادر للاعب.

وأرسل مسؤولو نادي الزمالك كافة المستندات التي تثبت صحة موقف النادي في القضية.

بشرى سارة .. قناة رياضية تذيع 22 مباراة مجانا في كأس العالم

المصائب تتوالى.. أزمة دفاعية في الزمالك قبل مواجهة سيراميكا كليوباترا

جلسة استماع

حددت المحكمة الرياضية الدولية، كاس، اليوم الجمعة الموافق 21 أكتوبر الجاري جلسة استماع بين نادي الزمالك ومحامي المغربي خالد بوطيب ومحامي نادي لوهافر الفرنسي، الذي سيكون طرفا لأول مرة في قضية بوطيب للنظر في الطعن المقدم من إدارة النادي الأبيض في القضية.

وسبق وأصدرت لجنة فض المنازعات في الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا حكمها قبل شهور عديدة بأحقية خالد بو طيب لاعب الفريق السابق في الحصول على 2 مليون و700 ألف يورو من القلعة البيضاء وتقدم الزمالك بطعن على الحكم.

وكشفت المحكمة عبر موقعها الرسمي، أن جلسة الاستماع الخاصة بالقضية المرفوعة ضد خالد بوطيب ونادي لوهافر، للنظر في الطعن المقدم من النادي الأبيض، تم تحديد موعد لها يوم 21 من أكتوبر الجاري؛ من أجل النظر في الأمر.

وكانت لجنة فض المنازعات بالاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، قررت في وقت سابق تغريم نادي الزمالك 2 مليون و500 ألف يورو، بداعي عدم حصول اللاعب المغربي على مستحقاته، حيث كان الأبيض تقدم بشكوى ضد خالد بو طيب، قبل أن يقدم هو الآخر شكوى بسبب عدم حصوله على مستحقاته.

وأشار مصدر داخل القلعة البيضاء، إلى أن لجنة فض المنازعات بالاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، أقرت بهذا الحكم؛ لأنها رأت أن الفريق الأبيض قرر فسخ العقد مع اللاعب لسبب غير مقنع، فتم الحكم ضد الزمالك بالمستحقات المتبقية بجانب قيمة عقده كاملة. 

الزمالك خالد بوطيب محمد بيومي المحكمة الرياضية نادي لوهافر الفرنسي لجنة فض المنازعات فيفا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الرجالة آذوني في حياتي.. القصة الكاملة لاحتفال سيدة المحلة بعيد ميلادها بفستان الزفاف

الوقت مناسب للشراء .. اِعرف سعر الذهب عيار 21 في ختام اليوم |فيديو

قولي مش هتسيبيني .. فيديو مؤثر لـ ابنة شيرين بعد احتجاز والدتها بمصحة

بشرى سارة .. قناة رياضية تذيع 22 مباراة مجانا في كأس العالم

قانون العمل الجديد.. إجازات تمنح لأول مرة وزيادة المرتبات

مفاجأة صادمة للطلاب .. أمطار رعدية الأسبوع الدراسي المقبل والأرصاد تحذر

غياب هؤلاء عن مباراة السوبر | مَن المتضرر الأهلي أم الزمالك ؟

دي أسرار | رد صادم من الطبيب المعالج لـ شيرين عن حالتها ..فيديو

موضوعات متعلقة

قرار جديد بشأن الونش .. أخبار الزمالك اليوم

بعد الحكم بدفع2.7 مليون دولار.. الزمالك يجهز ملفات جديدة فى قضية خالد بوطيب

ترشيحاتنا

تعامل معها بلطف .. كواليس صورة ديانا هشام مع محمد صلاح | شاهد

بمشاركة رفعت.. الوحدة يخسر نهائي كأس رئيس الإمارات أمام الشارقة

فرانس فوتبول تكشف عدد نقاط محمد صلاح في صراع الكرة الذهبية

ضبط راكب بمطار القاهرة بحوزته أسلحة بيضاء وطلقات سلاح ناري.. صور

هيخسر القضية .. تعليق صادم من خبير لوائح على موقف الزمالك مع بوطيب

عبد القوي: قوافل التحالف الوطني ستصل للقليوبية ضمن برنامج يشمل جميع المحافظات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أجمل إطلالات ثراء جبيل بعد تعرضها للتحرش من طبيب

أصفر وزنادي.. علامات في الأصابع تكشف القاتل الصامت

إزاي تتعشى بـ 5 جنيه .. أكلة مشبعة غنية بالفيتامينات

بفستان منقط.. هنا الزاهد تخطف الأنظار بجمالها |شاهد

فيديو

تخفيض 25 % في هذه الحالة.. تفاصيل جديدة بشأن رسوم التصالح بمخالفات البناء

مئات الإصابات بـ إنفلونزا الخنازير في الكويت | فيديو بـ تفاصيل الأزمة

أقصر فترة حكم.. بريطانيا في مفترق طرق بعد استقالة رئيسة الوزراء

فجر مفاجأة.. والد حسام حبيب: شيرين خلتني أعيط/ فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

الاكتفاء الذاتي من الأعلاف

عبد المعطى أحمد

قمة المناخ في ضيافة مصر

محمود خليل

التراجع للأمام !

المستشار أسـامة الصعيدي

الثقافة التأمينية والإذعان لشركات التأمين

إلهام أبو الفتح

كواليس الحفل الأسطوري في الأقصر

نهال علام

شاهدت لك

عصام الدين جاد

الهالة السعيدة والسوداء

هند عصام

أمنحتب الأول.. حبيب العمال

اﻟﻤﺰﻳﺪ