الانقسامات تضرب إسرائيل.. 5 انتخابات برلمانية في 4 سنوات بسبب فشل الحكومة

للمرة الخامسة خلال 4 سنوات تنظم إسرائيل ، انتخابات برلمانية وذهب الإسرائيليون إلى صناديق الاقتراع من جديد، في حالة تعكس أزمة الحكم وعدم الاستقرار في المشهد السياسي الإسرائيلي.

الانتخابات البرلمانية الآسرائيلية

انتخابات الكنيست الإسرائيلي

وكان سبب الانتخابات التي جعلت الإسرائيليون يتوجهون، اليوم الثلاثاء، إلى صناديق الاقتراع لانتخاب كنيست أو برلمان جديد، لأنه يوجد في إسرائيل نظام برلماني يتكون من عدة أحزاب لم يحصل أي منها على ما يكفي من الأصوات بمفرده لتأمين أغلبية المقاعد في البرلمان.

وهذا يعني أن الأحزاب يجب أن تتعاون لتشكيل ائتلافات والوصول إلى 61 مقعدًا اللازمة لتشكيل حكومة حاكمة يمكن أن تكون هذه التحالفات أيضًا متزعزعة تفقد دعم حزب واحد، أو في بعض الأحيان حتى عضو واحد في البرلمان، وتكون قد خسرت الأغلبية.

العامل الآخر هو بنيامين نتنياهو لقد شغل منصب رئيس الوزراء لفترة أطول من أي شخص آخر في التاريخ الإسرائيلي، وهو في خضم محاكمة فساد، وبشكل عام هو شخصية مستقطبة، يرفض بعض كبار السياسيين في يمين الوسط، الذين يتفقون معه أيديولوجيا، العمل معه لأسباب شخصية أو سياسية.

وقد جعل ذلك من الصعب عليه بناء أغلبية حاكمة دائمة بعد الانتخابات الأربعة السابقة، وفي العام الماضي، تمكن خصومه من تشكيل تحالف لم يسبق له مثيل من الأحزاب من جميع الطيف السياسي لإبقائه خارج السلطة، لكن هذا الائتلاف ظل سويًا لمدة عام وربع فقط قبل أن يسحب قادته، يائير لابيد ونفتالي بينيت، القابس ويدعوان إلى انتخابات جديدة.

وجاءت الانتخابات الخامسة بعد انهيار ما يسمى بائتلاف "التغيير" الذي جمع ثمانية أحزاب متباينة نجحت في الإطاحة بنتانياهو من رئاسة الوزراء لكنها فشلت في النهاية في تحقيق الاستقرار السياسي.

ويغرق نتنياهو منذ العام 2019 في ملفات فساد بعد قرار المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية في نوفمبر منذ ذلك العام، تقديمه للمحاكمة بتهم "الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة".

وفي ظل عدم توافق المركبات الحزبية في المعسكرات السياسية المختلفة على بقائه في المشهد السياسي، أدخل نتنياهو إسرائيل في دوامة الصراع على شخصية رئيس الوزراء، وهو المنصب الذي تقلده 12 عاما، وشغل منصب رئيس الوزراء التاسع لإسرائيل من 2009 إلى 2021، وكان قد انتخب لرئاسة الوزراء أيضا في مايو 1996، بعد أن تغلب على منافسه زعيم حزب العمل شيمون بيريز.

انتخابات البرلمانية الاسرائيلية

ملفات الفساد والانتخابات

ويبلغ عدد الناخبين المسجلين في إسرائيل نحو 6,8 ملايين، وقد ارتفع هذا الرقم بقدار 210 آلاف مقارنة بالانتخابات الماضية التي أجريت في مارس 2021.

واستمر التحالف الذي يقوده حاليا يائير لابيد لعام واحد فقط في الحكم قبل أن يتم الدعوة إلى انتخابات تجرى اليوم الثلاثاء التي ستشهد محاولة نتانياهو وحلفائه الحصول على أغلبية 61 مقعدا لتشكيل الحكومة وهي نتيجة استعصت عليهم في أربع انتخابات سابقة.

وفي تصويت من المتوقع أن يتوجه نتانياهو أيضا للحصول على دعم اليمين المتشدد بزعامة إيتمار بن غفير المعروف بخطابه المعادي للعرب ودعوته إلى ضم الضفة الغربية المحتلة بأكملها إلى إسرائيل، بجانب أن إسرائيل لا تزال غارقة في حقبة غير مسبوقة من الجمود السياسي.

وأمس الاثنين، أعرب لابيد عن ثقته بالفوز، وقال للنواب من حزب "يش عتيد" أو "يوجد مستقبل" الذي يتزعمه إنه "سيفوز في هذه الانتخابات" من خلال عرض متكامل يطرحه على الناخبين والمتمثل بـ "غضب الماضي أو الصالح المشترك للمستقبل"، ويسعى نتانياهو بشكل دؤوب خلف رئاسة الوزراء والتي يسود الاعتقاد بأنه مؤهل كفاية لتوليها.

وخلال حملته الانتخابية، تجول نتانياهو في حافلة محصنة ضد الرصاص والتي تسببت بموجة استهزاء فأطلقوا عليها "حافلة بيبي" وقارنوها بالعربة التي يتنقل بها بابا الفاتيكان.

وسعى نتانياهو إلى إيصال رسالة مفادها أن التحالف الذي أطاح به العام الماضي والذي ضم حزبا عربيا لأول مرة في تاريخ إسرائيل كان "خطيرا" على الدولة العبرية.

وزينت الملصقات التي تحملها الحافلات في جميع أرجاء القدس بملصقات لحزب الليكود تحمل صور المتنافسين الأربعة الرئيسيين مع شعار "مرة واحدة تكفي". وتظهر تلك الملصقات لابيد ووزير الدفاع بيني غانتس وزعيم القائمة العربية الموحدة منصور عباس بالإضافة إلى عضو الكنيست والنائب العربي عن حزب الجبهة أحمد الطيبي.

نتنياهو

المتنافسون الرئيسيون بالانتخابات

يكاد يكون من المؤكد أن حزب يمين الوسط لنتنياهو، حزب الليكود، سيكون أكبر حزب في الكنيست بعد تصويت اليوم، ومن المحتمل أن يفوز بنحو 30 مقعدًا، ربع إجمالي المقاعد.

يأمل رئيس الوزراء الحالي يائير لابيد أن يأتي حزبه الوسطي "يش عتيد" في المركز الثاني بقوة، الرجل الذي شارك معه لتشكيل الحكومة الأخيرة، نفتالي بينيت، لم يرحل هذه المرة لقد انقسم حزبه ويواجه محو انتخابي محتمل.

يهدف وزير الدفاع بيني غانتس، إلى الظهور القوي على رأس حزب جديد يسمى الوحدة الوطنية، خليفة لحزبه الأزرق والأبيض الذي يضم الآن حليف بينيت السابق جدعون سار ورئيس أركان جيش الدفاع الإسرائيلي السابق غادي آيزنكوت، في أول ظهور سياسي له.

يمكن أن يكون ائتلاف يميني متطرف يسمى الحزب الصهيوني الديني، برئاسة بتسلئيل سموتريتش وإيتامار بن غفير، أكبر مجموعة يمينية متطرفة في الكنيست على الإطلاق.

من ناحية أخرى، فإن حزب العمل الذي كان يومًا ما قويًا وأسلافه، الذين حكموا إسرائيل أساسا كدولة الحزب الواحد على مدى السنوات الثلاثين الأولى من حكم ديفيد بن غوريون وخلفائه، من المتوقع للفوز فقط بعدد قليل من المقاعد.

أما عن القضايا الرئيسية للناخبين فيهتم الإسرائيليون بالعديد من نفس القضايا التي يهتم بها الناس في جميع أنحاء العالم وهي تكلفة المعيشة على وجه الخصوص.

كما أنهم يركزون دائمًا على الأمن في المنطقة، لطالما كانت طموحات إيران النووية ودعم الجماعات المسلحة مصدر قلق، وعلى المستوى المحلي، ارتفع العنف هذا العام بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

بعض الدوائر لها اهتماماتها الخاصة، مثل الأرثوذكس المتطرفين، الذين يريدون دعم الدولة لمؤسساتهم والإعفاءات من الخدمة العسكرية؛ والصهاينة المتدينون الذين يريدون دعم مستوطنات الضفة الغربية.

لكن الغالبية الساحقة من الانتخابات الإسرائيلية هذه الأيام تدور حول قضية واحدة ورجل واحد: بنيامين نتنياهو.