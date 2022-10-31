ترامب وبايدن في فلوريدا قبل انتخابات التجديد النصفي لدعم المرشحين

يفصل أمريكا، ثمانية أيام عن يوم انتخابات التجديد النصفي للكونجرس الأمريكي، وفق ما ذكرت صحف أمريكية.

قبل ذلك اليوم، يقوم الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن، والسابق دونالد ترامب، بحملات لدعم المرشحين من كلا الحزبين الديمقراطي والجمهوري.

ويريد كل رئيس دعم رجاله في الكونجرس.

و على حسب القرارات التي سيتخذها الناخبون في صناديق الاقتراع سيتقرر من يفوز بأغلبية الكونجرس الجمهوريين أم الديمقراطيين.

زمع اقتراب يوم الانتخابات، يتم التركيز على جنوب فلوريدا هذا الأسبوع، حيث سيقوم الرئيس جو بايدن والرئيس السابق دونالد ترامب بحملة جنوب فلوريدا لتعزيز مرشحي حزبهم قبل انتخابات التجديد النصفي.



يخطط بايدن لحملة تشارلي كريست ، المرشح الديمقراطي لمنصب الحاكم ، والنائب الأمريكي فال ديمينجز ، الذي يتحدى السناتور الجمهوري ماركو روبيو ، يوم الثلاثاء في حدائق ميامي.

ومن المقرر أن يلتقي ترامب أيضا مع روبيو يوم الأحد في ميامي.

من غير الواضح ما إذا كان الحاكم رون ديانتيس يعتزم الحضور لأنه قد يكون منافس ترامب المحتمل لعام 2024 على ترشيح الحزب الجمهوري للرئاسة إذا ترشح كلا الرجلين.

يوجد في الولاية الآن ما يقرب من 14.5 مليون ناخب مسجل ، بزيادة 21.5 ٪ عن انتخابات 2012.

زاد كلا الحزبين أعدادهما على مدار العقد ، لكن عدد الجمهوريين المسجلين زاد بشكل أسرع.

ينتهي التصويت المبكر في مقاطعات بالم بيتش وسانت لوسي في 6 نوفمبر.

وينتهي التصويت المبكر في 5 نوفمبر في مقاطعات مارتن وأوكيشوبي وإنديان ريفر.

