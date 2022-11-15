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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد إندونيسيا.. محمد بن سلمان يزور 3 دول آسيوية أخرى

الأمير محمد بن سلمان
الأمير محمد بن سلمان

استهل ولي العهد السعودي ورئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان، زيارته إندونيسيا للمشاركة في قمة مجموعة العشرين، بزيارة عدد من الدول الآسيوية الآخري. 

وغادر الأمير محمد بن سلمان الرياض للمشاركة في قمة مجموعة العشرين المنعقدة في جزيرة بالي في إندونيسيا.

ومن المحتمل أن يتوقف ولي العهد في كوريا الجنوبية، حيث يلتقي رجال أعمال بارزين، قبل أن يتوجه إلى بانكوك لحضور القمة السنوية لمنتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ.

وقال محللون إن الزيارات تهدف لتعميق الشراكات مع هذه الدول التي تضم كوريا الجنوبية وتايلاند واليابان، حيث أن الأمر لا يتعلّق فقط بشراء النفط من السعودية، بل بمحاولة توسيع التعاون على طول سلسلة التوريد، ويمكن للسعودية أيضا الدخول في شراكة مع الدول الآسيوية بشأن بدائل النفط الخام.

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