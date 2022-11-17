فرصة عمل.. الشروط وخطوات التقديم لوظائف النقل

يبحث الكثير من المواطنين على فرصة عمل جيدة تضمن لهم رواتب مجزية وتوفر امتيازات خاصة بالتأمين الإجتماعي وعليه تعلن دائما وزارة النقل عن عدد من الوظائف الشاغرة لديها، والتى يمكن التقديم عليها من خلال مجموعة من الخطوات.

فرصة عمل داخل وزارة النقل

ويعد إعلان وزارة النقل والمواصلات عن حاجتها لتعيين مدير عام مديرية الطرق والنقل بمحافظة قنا، فرصة عمل جيدة، حيث أن باب التقديم متاح حتى 15 ديسمبر 2022 وتعد تلك الوظيفة تخصصية.

شروط التقديم على وظائف النقل

وتعد وظيفة مدير مدير الطرق فرصة عمل جيدة ولكن هناك مجموعة من الشروط الواجب توافرها فى المتقدم والتى تتضمن مايلي :-

- يشترط التقديم على وظيفة النقل وجود خبر

- أن يكون المتقدم قضي مدة بينية عام فى وظيفة من المستوى الوظيفى الأول «أ»، أو قضاء مدة كلية قدرها 17 عاما على الأقل تتفق مع طبيعة العمل.

- كما يشترط التقدم على وظيفة مدير عام مديرية الطرق أن يكون المتقدم حاصل على مؤهل عال هندسي.

مهام مدير عام مديرية الطرق والنقل

وتتضمن مهام الوظيفة الشاغرة القيام بالإشراف الفنى والمالى والإدارى، وذلك على جميع أعمال المديرية بمحافظة قنا .

خطوات التقديم لوظائف النقل

تتضمن خطوات التقديم لوظائف النقل مجموعة من النقاط والتى يجب على المتقدم القيام بها من أجل الحصول على فرصة عمل جيدة فضلا عن تحضير المستندات المطلوبة.

- يجب على الراغب فى التقديم لوظيفة النقل تقديم البيانات الأساسية مثل التأهيل العلمي والمؤهلات الإضافية

- كما يلزم على المتقدم تقديم بيان تقييم الأداء عن السنوات السابقة

- كما تتضمن المستندات المطلوبة أيضا بيان الوظائف الاشرافية التى شغلها المتقدم

- كما يجب على الراغب فى التقديم على وظيفة النقل القيام بتحضير 6 صور شخصية مقاس 4x6 حديثة.

- كما أنه يجب على المتقدم إحضار بيان عن أبرز إنجازات المتقدم وإسهاماته فى الوحدة التى يعمل بها مدعما بالمستندات المؤيدة لذلك.

- ومن بين المستندات المطلوبة أيضا وضع اقتراحات لتطوير الوحدة أو أحد أنشطتها الرئيسية.

- كما يجب على الراغب فى التقديم لوظائف النقل أن يقوم بإحضار صورة طبق الأصل من شهادة الميلاد كمبيوتر

- ومن بين الأوراق المطلوبة أيضا صورة بطاقة الرقم القومي و صحيفة الحالة الجنائية.

- بعد تحضيير الأوراق والمستندات المطلوبة يتم تقديم الطلب وتسليمه باليد للأمانة الفنية للجنة الوظائف القيادية بديوان عام وزارة النقل.

فرصة عمل داخل السكة الحديد

وسبق و أعلنت شركة السكك الحديدية للخدمات عن حاجتها لعدد من الوظائف والتى تتضمنت مايلي :-

- عامل نظافة على أن يكون حاصل على الشهادة الاعدادية أو مؤهل متوسط.

- ككما شملت الوظائف التى أعلنتها السكة الحديد فى وقت سابق الحاجة إلى مدير تشغيل على أن يكون حاصل على مؤهل دراسي عالي مناسب و لديه خبرة لا تقل عن 3 أعوام.

- كما أعلنت السكة الحديد عن حاجتها لفرد أمن على أن يكون حاصل على مؤهل عالي أو متوسط أو فوق متوسط.

- مشرف أمن غرف المراقبة – حاصل على مؤهل دراسي عالي مناسب.