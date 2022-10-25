فرصة عمل .. الشروط وخطوات التقديم لوظائف السكة الحديد

يبحث الكثير من الشباب علي فرص العمل فى المجالات المختلفة، وأعلنت السكة الحديد عن فرص عمل ذهبية للتعاقد فى عدد من الوظائف الخالية بالتزامن مع بدء تشغيل خدمة القطار التالجو الأسباني اعتبارًا من 1 نوفمبر المقبل.

فرصة عمل داخل السكة الحديد

ويعد إعلان شركة السكة الحديد للخدمات المتكاملة وأعمال التأمين والنظافة، فرصة عمل جيدة لذلك يجب على الراغبين فى التقدم للتعاقد على عدد من الوظائف الخالية، التعرف على الشروط المطلوبة وتجهيز أوراقهم استعدادا للتقديم.

شروط التقدم لوظائف السكة الحديد

يجب على الراغبين فى التقدم لوظائف السكة الحديد الإلمام بالشروط المطلوبة حتى يمكنهم الحصول على فرصة عمل مميزة

- تشترط وظائف السكة الحديد التقديم للذكور فقط.

- تتضمن شروط وظائف السكة الحديد أن يكون محل السكن في محافظتي القاهرة الكبرى أو الإسكندرية.

- كما تشمل شروط وظائف السكة الحديد ألا يقل عمر المتقدم للعمل عن 21 عام ولا يزيد عن 40 عام.

- ويشترط على الراغب فى التقديم لوظائف السكة الحديد أن يكون حاصل على مؤهل مناسب حسب نوع الوظيفة المتقدم لها.

- كما تشتطر السكة الحديد للتقدم فى وظائفها الخالية أن يكون المتقدم قد أنهي الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها نهائي.

وجاءت فرصة عمل السكة الحديد استعدادًا لتشغيل قطارات تالجو الأسبانية الفاخرة على خطوط السكة الحديد بين القاهرة والإسكندرية.

الوظائف المطلوبة لسكة الحديد

تتضمن الوظائف المعلنة الشاغرة من قبل السكة الحديد مايلي :-

- أعلنت السكة الحديد عن حاجتها لـ مدير تشغيل ( مؤهل عالي مناسب + خبرة 3 سنوات على الأقل ).

- كما تتضمن الوظائف الخالية لدي السكة الحديد مشرف أمن غرفة المراقبة ( مؤهل عالي مناسب ).

- كما تتضمن الوظاف الشاغرة الحاجة لـ فرد أمن ( مؤهل متوسط - فوق متوسط - عالي ).

- كما أعلنت السكة الحديد عن حاجتها لـ عامل نظافة ( مؤهل إعدادية – مؤهل متوسط ).

خطوات التقديم لوظائف السكة الحديد

تتضمن خطوات التقديم لوظائف السكة الحديد مجموعة من النقاط والتى يجب على المتقدم القيام بها من أجل الحصول على فرصة عمل جيدة.

- لمن يرغب التقدم لوظائف السكة الحديد التوجه للإدارة العامة للموارد البشرية وذلك بمقر الشركة بالمركز الرئيسي بورش سكك حديد مصر.

- كما تتضمن الخطوة التالية أن يقوم الراغب فى التقديم لوظائف السكة الحديد سحب استمارة التقديم، واستيفاء البيانات والوظيفة المتقدم لها.

مميزات وظائف السكة الحديد

توفر وظائف السكة الحديد مجموعة من المميزات التى يحصل عليها الموظف ومن بينها مايلي :-

- تتضمن مميزات وظائف السكة الحديد التعاقد الفوري

- يحصل الموظف على تأمينات إجتماعية وصحية.

- يحصل الموظف على منح وحوافز، بدل للوجبات.