عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

اليوم.. السكة الحديد ضيفا على العبور بالجولة الثانية للدوري الممتاز ب

السكه الحديد
السكه الحديد

يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي السكة الحديد ضيفا على نظيره العبور ضمن منافسات الجولة الثانية في الجولة الثانية من دوري الدرجة الثانية مجموعة القاهرة في تمام الساعة الثالثة عصر اليوم الجمعة .


وم نالمقرر أن تقام المباراة على ملعب نادي البلاستيك بعدما أخطر الاتحاد المصري لكرة القدم بالناديين بنقل المباراة لعدم حصول نادي العبور على الموافقات الأمنية لاستضافة مبارياته في القسم الثاني هذا الموسم حتى الآن.


وأعلن محمد صلاح المدير الفني للفريق،  قائمة الفريق لمواجهة العبور،  في الجولة الثانية من دوري الدرجة الثانية مجموعة القاهرة.

وضمت القائمة 20 لاعبا وهم:

حراسة المرمي: عبدالكافي رجب،  إبراهيم شعللها.

الدفاع: أحمد ايمن،  سامي عبدالستار،  متولي محمود،  محمد حسين عضل، أسامة صبحي،  طارق مصيلحي،  طارق وطني.

الوسط: شوقي فتحي، أحمد ربيع،  سيلا، عبدالله النادي، إبراهيم عبدالخالق، محمود كشلط،  على الفرارجي، محمد حسين لالا.

الهجوم: محمد نداي،  رضا الويشي،  أحمد شرويدة.

وكان السكة حقق الفوز في المباراة الأولي على حساب مستقبل سبورت بهدفين مقابل هدف وحيد.

السكة الحديد العبور دوري الدرجة الثانية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اشتري بسرعة الجرام أقل من 950 جنيهًا .. مفاجأة صادمة بأسعار الذهب الآن

شوبير يكشف سر زيادة أعداد جماهير الزمالك بمباراة سموحة

مفاجأة كولر في السوبر.. تطورات جديدة فى أزمة غرامة كهربا للزمالك

مدة إيقاف طاهر محمد طاهر مع الأهلي وموقفه من مباراة السوبر المصري

أخبار الرياضة... مرتضى منصور يعلن إصابة نجمي الزمالك ...مدة إيقاف طاهر محمد طاهر مع الأهلي

الدولار يهبط من القمة عالميًا.. وهذا سعره مقابل الجنيه الآن

لأول مرة .. لحظة التقاط الطفلة يقين بعد أن ألقاها والدها الإرهابي في الصحراء.. فيديو

سيول وأمطار رعدية في سيناء.. الأرصاد توجه تحذيرا عاجلا| فيديو

ترشيحاتنا

بث مباشر.. شعائر خطبة وصلاة الجمعة من الحرمين الشريفين

ميناء بورسعيد يستقبل MONET.. واقتصادية قناة السويس: عودة مرتقبة لرحلات سفن السياحة العالمية إلى سابق عهدها

إسرائيل تحارب إيران بـ أوكرانيا.. تل أبيب تفكر جديا في تسليح كييف

175 هدفًا للمصريين في الدوري الإنجليزي.. مفاجأة عن اللاعب الأقل تهديفًا

قطع المياه والكهرباء عن عدة قرى في المنيا.. المواعيد والتفاصيل

صعد 4 مراكز.. صحيفة سعودية تشيد بانطلاقة موسيماني مع أهلي جدة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الفرق بين نوبتي الهلع والقلبية.. معلومات صادمة| تعرف عليها

بإطلالة ملفتة.. درة تخطف الأنظار في السعودية

غياب الشمس عن مكة المكرمة خلال أيام وتحذير للمواطنين.. ما القصة؟

نهاية أسطورة رونالدو .. هل سيغيب صاروخ ماديرا عن البرتغال في كأس العالم ؟

فيديو

آخر كلمات قاتل فتاة بورسعيد قبل الجريمة.. النيابة تعلن التفاصيل.. فيديو

الفيضانات تضرب جزيرة أبو داود في المنوفية .. والمحافظة تنشئ معسكرات إيواء للمواطنين "فيديوجراف"

أقصر فترة حكم.. كيف دمرت ليز تراس الاقتصاد البريطاني في 6 أسابيع /فيديو جراف

مشهد محمد رمضان يتكرر في جريمة الصف.. 5 متهمين يصورون طفلا بقميص نوم "فيديوجراف"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

قمة المناخ في ضيافة مصر

محمود خليل

التراجع للأمام !

المستشار أسـامة الصعيدي

الثقافة التأمينية والإذعان لشركات التأمين

إلهام أبو الفتح

كواليس الحفل الأسطوري في الأقصر

نهال علام

شاهدت لك

عصام الدين جاد

الهالة السعيدة والسوداء

هند عصام

أمنحتب الأول.. حبيب العمال

د نورهان موسى

الذكاء الاصطناعي وإعادة تشكيل حقوق الملكية الفكرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ