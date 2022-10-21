اليوم.. السكة الحديد ضيفا على العبور بالجولة الثانية للدوري الممتاز ب

يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي السكة الحديد ضيفا على نظيره العبور ضمن منافسات الجولة الثانية في الجولة الثانية من دوري الدرجة الثانية مجموعة القاهرة في تمام الساعة الثالثة عصر اليوم الجمعة .



وم نالمقرر أن تقام المباراة على ملعب نادي البلاستيك بعدما أخطر الاتحاد المصري لكرة القدم بالناديين بنقل المباراة لعدم حصول نادي العبور على الموافقات الأمنية لاستضافة مبارياته في القسم الثاني هذا الموسم حتى الآن.



وأعلن محمد صلاح المدير الفني للفريق، قائمة الفريق لمواجهة العبور، في الجولة الثانية من دوري الدرجة الثانية مجموعة القاهرة.

وضمت القائمة 20 لاعبا وهم:

حراسة المرمي: عبدالكافي رجب، إبراهيم شعللها.

الدفاع: أحمد ايمن، سامي عبدالستار، متولي محمود، محمد حسين عضل، أسامة صبحي، طارق مصيلحي، طارق وطني.

الوسط: شوقي فتحي، أحمد ربيع، سيلا، عبدالله النادي، إبراهيم عبدالخالق، محمود كشلط، على الفرارجي، محمد حسين لالا.

الهجوم: محمد نداي، رضا الويشي، أحمد شرويدة.

وكان السكة حقق الفوز في المباراة الأولي على حساب مستقبل سبورت بهدفين مقابل هدف وحيد.