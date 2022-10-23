لجنة المسابقات تُعدل موعد مباراتي السكة الحديد مع كهرباء الإسماعيلية والاتصالات

قررت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، تعديل موعد مباريات الجولتين الرابعة و الخامسة من مباريات القسم الثاني لمجموعة القاهرة.

ومن المقرر أن تقام مباراة السكة الحديد وكهربا الإسماعيلية يوم الأربعاء 2 نوفمبر، على ملعب الأخير في الساعة الثانية ونصف ظهرًا ، بدلا من الجمعة 4 نوفمبر.

كما ستقام مباراة السكة الحديد والمصرية للاتصالات في الجولة الخامسة، على ملعب السكة، الأثنين 14 نوفبر، الساعة الثانية ونصف ظهرًا، وذلك بدلًا من الجمعة 11 نوفمبر.

وكان السكة الحديد حقق الفوز على مستقبل سبورت بهدفين مقابل هدف، وتعادل في المباراة الثانية مع العبور بدون أهداف.



ويسعد فريق السكة الحديد لمواجهة إيسترن كومباني، الجمعة المقبلة، في الجولة الثالثة من دوري الدرجة الثانية مجموعة القاهرة.

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