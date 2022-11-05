1000 فرصة عمل.. محافظة أسيوط تعلن تنظيم ملتقى توظيف الثلاثاء

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ،عن تنظيم ملتقى للتوظيف بالمحافظة بالتنسيق والتعاون مع مديرية القوى العاملة ولمدة يوم واحد ، يوم الثلاثاء 8 نوفمبر من الساعة ٩ صباحًا حتي الساعة 3 مساءًا بمرسى حورس السياحى بحديقة الفردوس بحى شرق وذلك لتوفير أكثر من 1000 فرصة عمل للشباب من الجنسين بمشاركة العديد من شركات القطاع الخاص بهدف توفير فرص عمل للشباب الأسيوطي الحاصلين على المؤهلات الدراسية المختلفة أو بدون مؤهلات من سن 19 عام وحتى 55 عام.

ويوفر الملتقى فرص للتدريب للتأهيل لسوق العمل وتخصيص مكان لاستقبال ذوى الهمم من ابناء المحافظة وتسجيلهم لتمكينهم من الحصول على فرص عمل مناسبة ،تحت رعاية ودعم الوزير حسن شحاتة وزير القوى العاملة ومحافظ أسيوط وذلك في إطار جهود الدولة والقيادة السياسية للقضاء على البطالة وتنفيذ خطط التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 .. جاء ذلك خلال لقائه على سيد مدير مديرية القوى العاملة بأسيوط ،ونفيسة عبد السلام مسئول المشاركة المجتمعية بالمحافظة.



وتم خلال اللقاء استعراض فكرة ملتقى التوظيف التي ترتكز على قيام اكثر من 20 شركة بالقطاع الخاص بعرض فرص العمل المتاحة لديها ويتقدم لها الشباب طبقًا لمؤهلاتهم وخبراتهم على حسب رغبتهم في طبيعة العمل بالقطاعات المتوافر بها فرص عمل فيما تقوم هذه الشركات بعمل مقابلات مع كل شاب أو فتاة لمعرفة مدى تأهيلهم لشغل هذه الوظائف وفي حالة الموافقة تقوم بتشغيلهم وتوفير الضمانات اللازمة للشباب للحصول على فرصة عمل تتناسب مع امكاناتهم وتحقق لهم دخل مناسب.



وأكد محافظ أسيوط، أن المحافظة تسعى جاهدة لتحقيق القدر الأكبر من تمكين الشباب وخلق المزيد من فرص العمل الحقيقية ومواجهة البطالة وتشجيعهم على المشاركة فى الحصول على الوظائف المتاحة بالقطاع الخاص حيث أن القطاع الخاص شريك أساسي ورئيسي للدولة في دفع مسيرة البناء والتنمية وكلف المحافظ مسئولي القوى العاملة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لتطبيق أسلوب جديد في الإعداد والتنظيم الجيد لملتقى التوظيف من أجل تحقيق أهدافه المرجوة بالشكل المطلوب لافتًا إلى جهود مديرية القوى العاملة المستمرة فى توفير فرص العمل بجمنيع شركات القطاع الخاص وفقا لاحتياجات تلك الشركات فضلا عن برامج مساعدة العمالة الموسمية بالاضافة الى رعاية ودعم ذوى الهمم والباحثين عن فرص العمل من السيدات والشباب.

وأشار الى أنه سيتم تنظيم ملتقيات دورية للتوظيف لإتاحة الفرصة الكاملة أمام الشباب للتعرف على فرص العمل المتاحة بشكل مباشر مع أصحاب الشركات والأعمال في مختلف المجالات ودون اللجوء إلى الواسطة أوالمحسوبية مضيفًا أن حل مشكلة البطالة لن يأتي إلا من خلال تكاتف المجتمع بأكمله من أجل بناء مصر التى نحلم بها جميعاً.



وأوضح مدير مديرية القوى العاملة بأسيوط ، أن ملتقى التوظيف والذي تنظمه المديرية يعتبر من المكاسب الهامة للشباب من أبناء المحافظة لأنه يوفر أكثر 1000 فرصة عمل بكبرى الشركات الخاصة داخل محافظة أسيوط ، مع اتاحة مكان لاستقبال ذوى الهمم وتسجيلهم لتمكينهم من الحصول على فرص العمل ولجميع المؤهلات الدراسية وتوفير فرص العمل للشباب بمختلف الشركات بالإضافة إلى شركات التدريب التي تقدم للشباب منح تدريبية في مختلف المجالات وريادة الاعمال لتأهيلهم في مجال التدريب الوظيفي وإتاحة الفرصة للشركات للاعلان عن نشاطها وللوظائف التي تحتاجها .