أقفاص للطيور..عم ضاحي الأسيوطي 40 عاما في فنون صناعة جريد النخيل..شاهد

مع سطوع إشاعة الشمس يوميا يخرج عم " ضاحي " من منزله بمدينة ساحل سليم في أسيوط متجها إلى الساحة التي يجلس بها لمباشرة عمله في صناعة جريد النخيل وبخبرته التي وصلت 40 عاما في هذه الحرفة استطاع أن ينوع في منتجات صناعة جريد النخيل حتى أن تمكن من صناعة غرفة كاملة من سرير ودولاب وباب وشباك من جريد النخيل ليثبت للجميع منافسة هذا المنتج للأخشاب في الأسواق وبأسعار قليلة .

40 عاما في الحرفة

قال ضاحي محمد أعمل في حرفة صناعة جريد النخيل منذ 40 عاما بدأت العمل بها وأنا عمري 12 عاما كنت اعمل مع كبير القفاصين بمركز ساحل سليم وبعد أن تعلمت الحرفة قمت بالعمل بمفردي وأصبحت الآن اعمل أشغال مميزة من جريد النخيل .

150 جنيها سعر السرير

وأضاف ضاحي كنت في البداية أقوم بعمل أقفاص لجمع منتجات البساتين بها خاصة وان مركز ساحل سليم يتميز ببساتين البرتقال واليوسفي والمانجو والرمان وكان هناك إقبال كبير على شراء الأقفاص لجمع المحاصيل بها ومع ممارستي للحرفة نوعت في صناعاتي أقوم بعمل آسرة نوم للأطفال ويبدأ سعره من 75 جنيه حتى 100 جنيه وأسرة للأسرة لغرف النوم الكبيرة خاصة وان هناك اسر تأخذ هذه الأسرة لوضعها أمام المنزل للنوم عليها في الشتاء للتدفئة بالشمس ويصل سعر السرير 150 جنيها ويتميز سرير الجريد بأنه خفيف وسعره في المتناول .

صناعة غرف النوم من الجريد

واستكمل : أقوم أيضا بعمل قفاصات للكتاكيت والطيور ويصل سعرها 100 جنيه واستحدثت في الحرفة عمل أبواب الأقفاص جرار مثل أبواب دولاب الجرار في غرف النوم الحديثة كما أقوم بعمل غرف نوم كاملة من الجريد من سرير ودولاب ومشتملات الغرفة بأكملها حتى الباب وشباك الغرفة من الجريد ويتم كسوتها ودهان الجريد ليطيل عمره كما أقوم بعمل طقم كراسي وطرابيزة من الجريد ويصل سعره 275 جنيه وعمره طويل يصلح في المنازل الريفية والحدائق .

1000 جريدة بـ150 جنيها

وتابع : أقوم بشراء جريد النخيل الـ 1000 جريدة بـ 150 جنيه واعمل في صناعتها وتحويلها إلى إشكال مختلفة حسب طلب السوق خاصة وان منتجات الجريد عليها إقبال كبير لم تتأثر بالصناعات الحديثة لها سوقها وشاركت في معارض نظمتها المحافظة بالإشغال التي قمت بإنتاجها.

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