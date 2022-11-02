محافظ أسيوط يفتتح معرض حياة كريمة للأسر المنتجة والمشغولات اليدوية بقرية الزرابي

افتتح اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ، معرض "حياة كريمة" للأسر المنتجة والمشغولات اليدوية والتراثية للقرى المنتجة بمركز شباب قرية الزرابي، والذي ينظمه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة بالمحافظة بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة والمحافظة ، وبمشاركة جمعية تنمية المجتمع بالزرابي .

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء عصام سعد محافظ أسيوط، ونيفين جامع الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ، تنفيذاً للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، من أجل حياة ومعيشة لائقة وتحويل الطاقات المعطلة إلى أسر قادرة على العمل والانتاج وخلق فرص عمل جديدة بإنشاء منافذ بيع لتسويق منتجات الأسر والسيدات.



جاء ذلك بحضور ايهاب عبدالحميد مدير جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، والدكتور أحمد عبدالوكيل وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة والدكتور محمد عبدالراضي رئيس مركز ومدينة أبوتيج ونوابه ونفيسة عبدالسلام مسئول المشاركة المجتمعية بمبادرة حياة كريمة وعبد العال الدقيشي رئيس مجلس إدارة مركز شباب الزرابي وأماني الفار رئيس مجلس إدارة جمعية تنمية المجتمع بالزرابي والعشرات من الفتيات والسيدات المستفيدات.

بدأ الإفتتاح بالسلام الجمهوري وترديد النشيد الوطني ثم تفقد المحافظ أقسام المعرض ومنتجاته المختلفة ما بين (اكسسوارات ، ومنتجات خان الخليلي ، ومشغولات يدوية متنوعة ) كما التقى المحافظ السيدات والفتيات المستفيدات من ورش التدريب على تصنيع المشغولات والأعمال اليدوية وحثهم على الاهتمام بتلك الحرف التراثية لما لها من أهمية كبيرة ستمكنهم من إنشاء مشروعاتهم المتوسطة والصغيرة وتحقيق التمكين الاقتصادى لهم .

وأشاد المحافظ بالمنتجات المعروضة وأسعارها المناسبة مؤكداً على استمرار تنفيذ مثل هذه المعارض لإتاحة الفرص للسيدات والجمعيات الأهلية بالمراكز والقرى المختلفة لعرض المنتجات وتوفير فرص عمل مختلفة لافتاً إلى تقديم كافة سبل الدعم الممكنة وتذليل كافة العقبات أمام المواطنين والمساهمة في تخفيف العبء عن كاهل الأسر تنفيذاً للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" مشيراً إلى ضرورة تضافر الجهود بين كافة المؤسسات والهيئات والجهات الحكومية وغير الحكومية والمجتمع المدني في تقديم خدمات أفضل للمواطنين في كافة القطاعات.

كما التقى المحافظ ومرافقوه في نهاية الافتتاح والتفقد بالسيدات والفتيات المشاركات في المعرض موجهاً لهم الشكر معلنًا تكريم المتميزين منهم في فعالية كبرى بديوان عام المحافظة لحثهم على الجد والاجتهاد والاستمرار في تنظيم المعارض واستغلال مراكز الشباب المنتشرة بالقرى والمراكز لفتح منافذ ومعارض لتسويق منتجاهم وبيعها بأسعار مخفضة وتحقيق هامش ربح لهم كما وجه الشكر لجهاز تنمية المشروعات ومديرية الشباب والرياضة والجمعيات الشريكة لتنظيمهم الجيد للمعرض وإتاحة الفرصة لاكبر عدد من السيدات والفتيات للمشاركة فيه.

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