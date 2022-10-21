القرية المنسية تحولت إلى نموذجية.. حياة كريمة تزين الزرابي في أسيوط

ظلت قرية الزرابي بمركز أبو تيج بمحافظة أسيوط، لسنوات في طي النسيان تفتقد إلى الخدمات خاصة لموقعها في منعزل بالمنطقة الجبلية غرب مدينة أبوتيج حتى أن جاءت مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتعيد الحياة إلى القرية وتنقلها من قرية منسية إلى نموذجية بعد إنشاء عدد من المدارس وتطوير مركز الشباب وإنشاء وحدة صحية ومجمعات زراعية وخدمة المواطنين ورصف الطرق وتشجيرها وإنارتها ، "صدى البلد" يرصد لكم كيف غيرت حياة كريمة ملامح القرية المنسية وحولتها إلى نموذجية في هذا التقرير.

أصبحت قرية نموذجية

في البداية يقول الحاج عبد العال الدقيشي رئيس مجلس إدارة مركز شباب الزرابي ورئيس المجلس الشعبي المحلي السابق لمركز ومدينة أبوتيج ، أن المبادرة الرئاسية حياة كريمة حققت ما لم يتم تحقيقه خلال العقود الماضية بالقرية ، ظلت القرية تعاني من نقص في الخدمات الأساسية لسنوات وطالبنا بها من خلال المجلس الشعبي المحلي خلال جلسات انعقاده ولكن لم يتحقق إلا القليل حتى أن جاءت المبادرة الرئاسية حياة كريمة وحققت كل آمال وطموحات أبناء القرية من إنشاء مدارس ومجمعات للخدمات الزراعية والشئون الاجتماعية وخدمة المواطنين ومدارس ورصف طرق وإنارة وتشجير وتوصيل غاز طبيعي ومركز شباب حضاري يليق بشباب القرية حتى أن حولت القرية إلى نموذجية تتمتع بخدمات المدن.

وأضاف الدقيشي قائلا : تم إنشاء مجمع استهلاكي للجملة تابع لوزارة التموين لخدمة المراكز التي تقع في النطاق الجغرافي لتخفيف العبء عن مجمع مدينة ابوتيج و نتمنى أن يشمل هذا المجمع البيع بالتجزئة لخدمة المواطنين ولتخفيف العبء عن الأسر وتوفير حياة كريمة لهم في ظل رؤية مصر 2030 .

وأشار إلى أن القرية كانت قبل مبادرة حياة كريمة كانت تفتقر إلى مختلف الخدمات ولكن الآن شهدت تنمية شاملة تساهم بشكل كبير في رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى بناء الإنسان وتوفير حياة كريمة له بمختلف أنحاء الجمهورية.

تأهيل 408 منزل للأسر الأكثر احتياجا

وأضاف كمال محمد مصطفى أحد أبناء قرية الزرابي أن مبادرة حياة كريمة حققت نقلة كبيرة بالقرية الأم الزرابي والقرى التابعة لها بنسبة تصل إلى 180درجة لافتا إلى انه قبل تنفيذ المبادرة كانت الحياة بالقرية لا تطاق بسبب عدم وجود خدمات ولكن تغير الواضع الآن يوجد لدينا شبكات للصرف الصحي وخطوط تليفونات وانترنت على أعلى مستوى ومحطة صرف صحي تخدم قرية الزرابي والقرى التابعة لها وتغيير شبكات مياه الشرب وتطوير وإعادة تأهيل 408 منزل للأسر الأكثر احتياجا ب 4 قرى تابعة لقرية الزرابي وتطوير 22 مدرسة القرى جميعا اصب حبها مدارس ثانوي بعد أن كان الطلاب يذهبون إلى مدينة أبوتيج يوميا وتطوير 5 وحدات صحية بقرية الزرابي والقرى التابعة لها بالإضافة إلى تبطين الترع الذي ساهم في وصول المياه إلى نهايات الترع والذي كنا نعاني منها لسنوات بسبب عدم استطاعت المزارعين زراعة المحصول الصيفي بسبب عدم وجود مياه في نهايات الترع هذا العام الوضع تغير وتم زراعة الأراضي بشكل كامل مما يسهم في زيادة الإنتاجية هذا العام .

وقال مصطفى محمود احد أبناء قرية الزرابي نحن كنا في حاجه إلى مبادرة حياة كريمة منذ زمن بعيد لأنها بالفعل غيرت الحياة بالقرية بشكل كبير واستفادة منها الأسر أكثر احتياجا خاصة وان هناك اسر كانت معدمة لم تستطع بناء منازلها ولكن المبادرة قامة بإنشاء منازل لهم بالإضافة إلى المجمعات التي تم إنشائها لتوفير حياة كريمة لسكان القرية والقرى المجاورة .

قرية تعاني التهميش

وأوضح طلعت حامد حماد مدير مركز شباب قرية الزرابي السابق أن القرية كانت تعاني تهميش بشكل كامل خلال السنوات الماضية حتى أن جاءت المبادرة الرئاسية وانتشلت القرية من الفقر والتهميش إلى التنمية والتطوير وأصبحت قرية نموذجية تحظى بمقومات المدن ونقدر المجهودات التي قامت بها الدولة لتنفيذ هذه المبادرة القومية التي بالفعل وفرت حياة كريمة للمواطنين في ظل سنوات من النسيان .

وأشار شريف أحمد مصطفى أحد أبناء قرية الزرابي إلى أن المبادرة الرئاسية حياة كريمة إعادة الحياة إلى سكان القرية بعد سنوات من المعاناة بسبب افتقاد الخدمات ولكن الآن نحن بالفعل نشعر بحياة كريمة ونشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي على هذه المبادرة التي شملت القرى المحرومة من الخدمات وحولتها إلى قرى نموذجية .

الإنتهاء من تنفيذ المشروعات

وقال مخلص عياد رئيس الوحدة المحلية لقرية الزرابي إن القرية تضم 4 قرى وهي الزرابي الأم ودكران والبلايزة وأبو خرس وحظيت بعدد كبير من المشروعات ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة ومنها مشروع الغاز الطبيعي وبلغت نسبة التنفيذ 90% بقرية الزرابي وجاري التنفيذ في القرى التابعة لها حتى يصل الغاز الطبيعي لجميع المنازل كما قارب الانتهاء من وصلات الصرف الصحي بالقرية والقرى التابعة لها ومد خطوط اتصالات وانترنت بالقرى وتم تغيير شبكات المياه إلى شبكات بلاستيكية جديدة وتدعيم القرى بأعمدة إنارة جديدة وإحلال وتجديد محولات الكهرباء

الحلم أصبح حقيقة

وأكد أسامة كامل نائب رئيس مركز ومدينة أبوتيج أن هناك متابعة بشكل يومي من اللواء عصام سعد محافظ أسيوط والدكتور محمد عبد الراضي رئيس مركز ومدينة أبوتيج للمشروعات التي تتم على ارض قرية الزرابي تنفيذا للمبادرة الرئاسية حياة كريمة خاصة وان المبادرة حلم كان صعب تحقيقه ولكن الرئيس السيسي وفر كل الإمكانيات لتحقيق الحلم وتوفير حياة كريمة للمواطنين بمختلف القرى والنجوع والآن تجرى في قرية الزرابي عدد كبير من المشروعات ومنها محطة معالجة الصرف الصحي على مساحة 10 أفدنة بتكلفة 330 مليون جنية والتي تخدم 8 قرى بمركز أبوتيج بالإضافة إلى مجمعات الخدمات والمدارس ومحطتي رفع صرف صحي لخدمة 60620 مواطن تقوم بخدمتهم هذه المشرعات بقرية الزرابي والقرى التابعة لها كانوا يعانوا من عدم وجود خدمات ولكن تغير الحال وأصبحت القرية نموذجية في ظل المبادرة الرئاسية حياة كريمة .

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