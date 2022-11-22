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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

موعد مباراة تونس والدنمارك في كأس العالم 2022.. والقنوات الناقلة

تونس والدنمارك
تونس والدنمارك

ساعات قليلة تفصلنا عن المواجهة المنتظرة الذي يترقبه عشاق الساحرة المستديرة، مواجهة منتخبا تونس والدنمارك، ضمن مواجهات الجولة الأولى للمجموعة الرابعة في بطولة كأس العالم "مونديال قطر 2022".

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ومن المقرر أن تقام تنطلق مباراة تونس والدنمارك، اليوم الثلاثاء الموافق 22 نوفمبر، على ملعب "استاد المدينة التعليمية".

مجموعات كأس العالم 2022:

المجموعة الأولى: قطر - الإكوادور - السنغال - هولندا.

المجموعة الثانية: إنجلترا - إيران - أمريكا - ويلز.

المجموعة الثالثة: الأرجنتين - السعودية - المكسيك - بولندا.

المجموعة الرابعة: فرنسا - أستراليا - الدنمارك - تونس.

المجموعة الخامسة: إسبانيا - كوستاريكا - ألمانيا - اليابان.

المجموعة السادسة:  بلجيكا - كندا - المغرب - كرواتيا.

المجموعة السابعة: البرازيل - صربيا - سويسرا - الكاميرون.

المجموعة الثامنة: البرتغال - غانا - أوروجواي - كوريا الجنوبية.

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موعد مباراة تونس والدنمارك اليوم الثلاثاء

وتنطلق المباراة بين تونس والدنمارك اليوم الثلاثاء 22 نوفمبر، عند الساعة 3 عصرا بتوقيت مصر، الموافق 4:00 عصرا بتوقيت مكة المكرمة، وعند الساعة 5:00 بتوقيت العاصمة الإماراتية أبوظبي.

وتأتي المباراة بين تونس والدنمارك، ضمن منافسات المجموعة الرابعة التي تضم أيضًا منتخبي فرنسا وأستراليا.

موعد مباراة تونس والدنمارك اليوم في كأس العالم 2022

يبدأ بث مباراة تونس والدنمارك عند الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة، الموافق الرابعة عصرا بتوقيت السعودية، وعند الساعة الخامسة بتوقيت الإمارات.

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مكان مباراة تونس والدنمارك اليوم في كأس العالم

تقام المباراة بين تونس  والدنمارك على أرض ملعب "استاد المدينة التعليمية".

القنوات الناقلة لمباراة تونس والدنمارك اليوم في مونديال قطر

سيتم بث مشاهدة مباراة تونس والدنمارك اليوم الثلاثاء في مونديال قطر من خلال مجموعة قنوات بي إن سبورتس القطرية والتي تمتلك حقوق نقل مباريات بطولة كأس العالم في شمال إفريقيا والشرق الأوسط.

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