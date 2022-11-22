إعلامي: خسائر فريق الكرة بالأهلي وصلت لـ 198 مليون جنيه.. فيديو

أكد الإعلامي محمد فاروق أن خسائر فريق الكرة بالنادي الأهلي في الموسم الماضي جاءت بأرقام كبيرة على الرغم من تحقيق فائض مالي كبير في ميزانية النادي الأهلي عن العام الماضي.

وقال الإعلامي محمد فاروق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" :" حسب الميزانية التي سوف يتم عرضها في الجمعية العمومية المقبلة، حقق النادي الأهلي إيرادات بلغت قيمتها 515 مليون جنيه بزيادة 73 مليون جنيه عن العام الماضي وهي مستحقات متأخرة للنادي منذ أكثر من 4 مواسم من بيع اللاعبين ووصلت إلى 69 مليون جنيه بالإضافة لزيادة بند الإيرادات من بيع اللاعبين لموسم 2022-2023 بملبغ 30 مليون جنيه".

وتابع:"مصروفات قطاع الكرة في الأهلي 714 مليون جنيه بزيادة 54 مليون جنيه عن ميزانية العام الماضي بسبب شراء لاعبين لتدعيم الفريق ، ورفع سقف عقود بعض اللاعبين، حتى وصلت نسبة التفاوت بين فارق الإيرادات والمصروفات التي حدثت من عوائد الدخول والانفاق في قطاع كرة القدم إلى 198 مليون جنيه".