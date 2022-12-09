عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

استجابة لمتابعيها.. نائبة تطالب بتعميم تجربة إنارة الشوارع بالطاقة الشمسية

مي كرم جبر، عضو لجنة
مي كرم جبر، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب

أعلنت النائبة مي كرم جبر، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تقدمها بسؤال للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجه للواء هشام أمنة وزير التنمية المحلية، حول تعميم تجربة أعمدة إنارة الشوارع بالطاقة الشمسية، موضحة أن سؤالها جاء استجابة لطلبات المواطنين من خلال التعليقات على حسابها الرسمي على فيسبوك.

 

وقالت مي كرم جبر فى سؤالها، "إنه إدراكًا للظروف العالمية والتي نتأثر بها بالتبعية ، وما يترتب عليها من خطط تتبعها الدول نحو ترشيد استهلاك الطاقة واللجوء إلى مصادر بديلة هى الأقل تكلفة في الاستهلاك المستمر.

 

وتساءلت حول مدى جهود الحكومة في استبدال أعمدة إنارة الشوارع بأخرى تعمل بالطاقة الشمسية، لافتة إلي أنه تم التطبيق خلال فترات سابقة في مناطق محدودة لكن لم يتم تعميم التجربة. 

مي كرم جبر لجنة الدفاع مجلس النواب تنسيقية شباب الاحزاب حنفى جبالى هشام امنة وزير التنمية المحلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رخص 480 جنيهًا .. الذهب يهبط بقوة ومفاجأة في سعر عيار 21 الآن

الجرام فقد 40 جنيها.. تراجع حاد في أسعار الذهب وعيار 21 مفاجأة

بعد وفاة تلميذة أسيوط .. 7 سنوات سجنًا عقوبة الضرب في المدرسة

أسعار الذهب اليوم 9 ديسمبر و مفاجأة بشأن الدولار مقابل الجنيه.. أخبار تهمك

ارتفاع الدولار وهبوط الذهب.. تفاصيل الأسعار بالفيديو

قرار عاجل من كهربا بشأن غرامة الزمالك وقيده إفريقيا

ضرب حتي الوفاة.. النيابة تكشف تفاصيل جديدة في اعتداء مدرس علي تلميذة أسيوط

بعد استقراره 8 أيام بمصر|الدولار يتراجع بقوة عالميًا وهذا سعره مقابل الجنيه الآن

ترشيحاتنا

85 بندا.. تفاصيل البيان الختامي للقمة الخليجية في السعودية

نشرة أخبار العالم | هبوط الدولار وصعود الذهب.. كأس العالم يسبب صدمة باليمن.. مركز للأمن النووي بمشاركة السعودية والصين

الرئيس الصيني: 300 مليار دولار حجم التبادل مع الدول العربية

أوكرانيا وإيران والقضية الفلسطينية.. أبرز ما جاء بالبيان الختامي للقمة الخليجية الصينية

رئيس الأركان يعود إلى أرض الوطن بعد انتهاء زيارته لـ بوروندي

استجابة لمتابعيها.. نائبة تطالب بتعميم تجربة إنارة الشوارع بالطاقة الشمسية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مش غالي.. سعر فستان دينا الشربيني في جدة يثير الجدل على السوشيال| شاهد

بملابس أنيقة... زوجة حمدي الميرغني تبهر متابعيها بهذه الإطلالة

ملفت وجريء.. تفاصيل إطلالة ليلي علوي في ختام مهرجان البحر الأحمر

مش هتصدق.. سعر خرافي لـ فستان هيفاء وهبي

فيديو

مفاجأة..زكريا الوردي في الأهلي وقرار صادم لـ كهربا/ فيديو جراف

الغزالة رايقة وكأس العالم وسعر الدولار.. كلمات بحث عنها المصريون في2022.. فيديو

كرواتيا والبرازيل اليوم.. مواعيد مباريات الجمعة والسبت في كأس العالم.. فيديو

ارتفاع الدولار وهبوط الذهب.. تفاصيل الأسعار بالفيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

عودة مجرمي الحُب.. ومشروع الترميم الفني

المستشار أسـامة الصعيدي

حلم المونديال مع التجربة المغربية

المستشار أسـامة الصعيدي

المعايشة الوطنية مع البطل ناجي شهود

عبد المعطى أحمد

صاحب أكثر من بال!

د.هادي التونسي

دكتور وسيم السيسي

د. ماريان جرجس

بروفايلو المدن المصرية

محمد نصار

مَنْ يقود سيارة حياتك؟

نهال علام

المنصورة الجديدة

اﻟﻤﺰﻳﺪ