استجابة لمتابعيها.. نائبة تطالب بتعميم تجربة إنارة الشوارع بالطاقة الشمسية

أعلنت النائبة مي كرم جبر، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تقدمها بسؤال للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجه للواء هشام أمنة وزير التنمية المحلية، حول تعميم تجربة أعمدة إنارة الشوارع بالطاقة الشمسية، موضحة أن سؤالها جاء استجابة لطلبات المواطنين من خلال التعليقات على حسابها الرسمي على فيسبوك.

وقالت مي كرم جبر فى سؤالها، "إنه إدراكًا للظروف العالمية والتي نتأثر بها بالتبعية ، وما يترتب عليها من خطط تتبعها الدول نحو ترشيد استهلاك الطاقة واللجوء إلى مصادر بديلة هى الأقل تكلفة في الاستهلاك المستمر.

وتساءلت حول مدى جهود الحكومة في استبدال أعمدة إنارة الشوارع بأخرى تعمل بالطاقة الشمسية، لافتة إلي أنه تم التطبيق خلال فترات سابقة في مناطق محدودة لكن لم يتم تعميم التجربة.