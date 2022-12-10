بتوع الشارع.. تجربة شباب إنسانية لإظهار مبادئ المصريين: بنحب الخير لبعض

الشهامة والتعاطف الإنساني.. صفات عرفها المصريين باختلاف فئاتهم العمرية والاقتصادية، وهو ما حاول مجموعة من الشباب إظهاره عبر مجموعة من مقاطع الفيديو الإنسانية التي تكشف مبادئ ومروءة المصريين، وتم تداولها على نطاق واسع باسم “برنامج بتوع الشارع”.

يكشف أحمد أبو المجد مقدم البرنامج كواليس المواقف الإنسانية التي يعرضها، ويقول لـ “صدى البلد”: السوشيال ميديا أعطت للناس حرية التعبير والتحدث، لكن أهم ما يعيبها هي أنها أصبحت تعمم المشكلة، فإذا كان شخص ما فاسد، أصبح الجميع فاسدين، وهو ما جعله يبدأ التجربة مع أصدقائه لاكتشاف هذه الحقيقة.

مواقف إنسانية تتصدر السوشيال ميديا

وأضاف أن فكرة البرنامج تقوم على وضع حيلة على المارة بالشارع لرؤية ردود الأفعال، وهي ما أظهرت مفاجأة كبيرة لسمات المصريين البسطاء بداية من الأمانة والصدق.

وأكمل أبو المجد أنه قام بحيلة حيث وضع مبلغ من المال داخل محفظة معروضة للبيع وأدعي أنه يشاهد باقي الأنواع، ثم أخبر السيدة أنه وجد مبلغ كبير، لتفاجئ بما حدث وترفض أخد المال لأنه ليس ملكها.

وأوضح أن هذا الأمر أثر به بشده خاصة أن المرأة تبدو رقيقة الحال، وأنه خلال يومها لن يمكنها الحصول إلا على مبلغ زهيد.

وأشار أن من المواقف التي أثرت فيه أيضا قيامه في مرة من المرات بجعل طفل يذهب لأحد الباعة في الوكالة ويطلب منه جاكيت لأنه بردان، وهو ما فعله بالظبط صاحب الفرشة بدون أي تردد، وعندما أدعي أنه شقيقة وحاول إعطاء البائع قيمة الجاكيت رفض بشدة، وأظهر معدنه الأصيل.