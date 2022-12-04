84 مرشحا.. رئيس بني سويف الأهلية: أدعو لخوض تجربة اتحاد الطلاب

أعلن الدكتور منصور حسن، القائم بأعمال رئيس جامعة بني سويف الأهلية اليوم، انطلاق ماراثون انتخابات اتحادات الطلاب على مستوى كافة برامج الجامعة الأهلية، وفقا للجدول الزمنى الذي اعتمدته وزارة التعليم العالي، حيث يتنافس في الانتخابات بعد إعلان الكشوف النهائية 61 طالبًا، 23 طالبة بإجمالي 84 مرشحاً.

وأشار رئيس الجامعة، إلى تنوع اللجان لتشمل لجنة الأسر، والنشاط الفني، والنشاط الرياضي، ولجنة الثقافة والإعلام، والجوالة والخدمة العامة، والنشاط الاجتماعي والرحلات، والنشاط العلمي والتكنولوجي.

وشدد على ضرورة أن يمارس الطلاب العملية الانتخابية بشفافية ونزاهة، وحث رئيس الجامعة الطلاب على خوض التجربة الانتخابية داخل الجامعة باعتبارها ضمن النشاط الطلابي الذي يصقل شخصيتهم وتزيد من الوعي الثقافي وتؤهلهم لخوض الحياة خارج الجامعة وممارسة العمل العام لخدمة المجتمع والوطن.

وأوضح رئيس الجامعة، أن انتخاب رئيس اتحاد الكلية ونائبه تتم من خلال انتخابهم من بين أمناء وأمناء مساعدين لجان أنشطة الكليات ويتم انتخاب رئيس اتحاد الجامعة ونائبه من بين رؤساء الاتحادات ونوابهم بالكليات.