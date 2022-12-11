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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل كفتة الحاتي والأرز البسمتي بالمنزل

كفتة الحاتي
كفتة الحاتي

 كفتة الحاتي من الأطباق الرئيسية التي يعشق تناولها الكثير من الأشخاص مما يدفع العديد إلي شرائه من المحلات والمطاعم.

قدّمت الشيف دعاء نوير، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، طريقة عمل كفتة مشوية بأسهل الخطوات.

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المقادير لعمل كفته الحاتي 


١/نص كيلو لحمه مفرومه 
٢/بصلتين مبشورين 
٣/معلقه ملح 
٤/معلقه فلفل الأسمر
٥/معلقة من البابريكا
٦/معلقة من الثوم البودر 
٧/معلقة من البصل البودر
٨/معلقة بهارات لحمة
٩/معلقة كمون
١٠/معلقة صغيرة من الشطة


الطريقة لعمل كفتة الحاتي 


نضع اللحمة علي البصل ونضع عليها الفلفل الأسمر والبهارات اللحمة والثوم البودر والبصل البودر والبركة والكمون والشطة ونقلبهم جيدا ثم نضعها في الثلاجة نصف ساعة ثم نشكلها باستخدام عصي الشيش ثم ندخلها الفرن وتقدم حسب الرغبة .


طريقة عمل الأرز البسمتي

يفضل الكثير من الأشخاص تناول الأرز البسمتي فإذا كنت من ضمن هؤلاء إليك طريقة عمل الأرز البسمتي بالمنزل أفضل من الجاهز .

المقادير لعمل الرز البسمتي


١/نص كيلو من الرز البسمتي
٢/معلقة بهارات الكبسة
٣/ليمونتين سمر
٤/معلقة زبدة كبيرة
٥/ورق غار 
٦/معلقة من الحبهان المطحون
٧/معلقة من الملح 


 طريقة عمل الأرز البسمتي


نضع في حله علي البوتاجاز معلقه زبده وبهارات الكبسة وليمون وورق الغار والحبهان والملح ونحمرها ونضع عليها المياه المغلية ونضع الأرز بعد غسله بعد ما يشرب المياه نقدمه مع الكفتة .

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