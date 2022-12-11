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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نيْئا أم مطبوخا؟.. أفضل طريقة لتناول الثوم وفوائده

ما الفرق بين اكل
ما الفرق بين اكل الثوم المطبوخ وغير المطبوخ وما فوائدة

ينصح أغلب الأطباء بتناول الثوم ولكن اختلف البعض فى تناوله نيئا أو مطبوخ، فما الفرق بين اكل الثوم المطبوخ وغير المطبوخ .

كشف موقع هيلثي عن فوائد تناول الثوم نيئ أو مطبوخ .

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فوائد أكل الثوم غير المطبوخ

1. يطهّر المعدة.
2. يخفّض الكولسترول الضار ويمنع الجلطات.
3. يعالج ضغط الدم المرتفع.
4. يدرّ البول ويطهّر المجاري البوليّة.
5. يتخلّص من بعض طفيل الأميبا وبكتيريا الدوسنتاريا.
6. يعالج مشاكل الجهاز الهضمي المتمثلة في: 
سوء الهضم،
والغازات،
ومغص البطن.

7. يعالج حمّى التيفوئيد.
8. يعالج الجروح المتعفّنة والقروح.
 

فوائد أكل الثوم مطبوخاً

1. يعالج تهيّج المعدة ومشاكل الجهاز الهضمي.
2. يزيل الحكّة
3. يخلّص من البلغم.
4. يزيد من ذكاء العقل، ويساعد في الحفظ وتنشيط الذاكرة.
5. يفيد في تقطير البول.


فوائد أكل الثوم على الريق

1. يقلّل نسبة الإصابة بأمراض القلب
والنوبات القلبية،
ذلك لأنّه يخفّض من مستوى الكولسترول الضار.
2. يخفّّض ضغط الدم المرتفع.
3. يخفّف من آلام الصداع النصفيّ.
4. يخفّف من آلام المعدة.
5. يتخلّص من الديدان المعويّة.
6. يزيد قوّة وكثافة العظام، ممّا يساهم في تجبير كسورها.
7. يعالج التهابات اللثة، يقوّي الأسنان ويخفّف من ألمها.
8. يخفّف من آلام الروماتيزم.
9. يعالج التهابات الحلق.
10.يسيطر على نوبات الربو.

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